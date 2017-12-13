Ünlü Sunucunun Paylaştığı Karedeki Detay, Hayatını Kararttı!
Şenol Güneş'ten Bayern Münih Cevabı: O Maçla İlgili Yorum Yapmayacağım
Aslan, Avrupa'da Rahat Kazandı
Beşiktaş Manisa'da Berabere Kalarak Tur Atladı
İlk Finalist Gremio!
Simge Fıstıkoğlu'na, Sürpriz Doğum Günü Kutlaması
İto Başkanı Çağlar'ın Ölümünde Büyük İhmal! Hastane Gaz Sıkışması Var Deyip Eve Yollamış
Cenk Ergün'den Okan Buruk'a Sert Sözler: Kimse Böyle Konuşamaz
Trafiği Engellememesine Rağmen Araçların Çekilmesi Vatandaşı Bezdirdi
Galatasaray'ın İstediği Asamoah: Juventus'tan Ayrılmayı Düşünmedim
Makine Koltuk Altına Zoom Yaptı, Gigi'nin Hayranları Yıkıldı
Fenerbahçe'den Valbuena Açıklaması: Algı Oluşturulmaya Çalışılıyor
Uluslararası Olimpiyat Komitesinden 6 Rus Sporcuya Ömür Boyu Men
Valbuena, Fenerbahçe Kararını Verdi
Cengiz Ünder'e Almanya'dan Sürpriz Talip
Jandarmanın Yeni Tak Bul Gözlüğü, İnsan Yüzünü Tanıyor, Plaka Sorguluyor
Menajeri Fotoğrafını Paylaştı, Galatasaray Transferden Vazgeçti
Galatasaray Yenilmesine Rağmen Tur Biletini Kaptı
Antalyaspor, 3. Lig Takımına Yenilmesine Rağmen Kupada Turladı
Vatandaşa İyi Haber! Bankalar Para İadesi İsteyemeyecek

Ünlü sunucunun paylaştığı karedeki detay, hayatını kararttı!

ÜNLÜ SUNUCUNUN PAYLAŞTIĞI KAREDEKİ DETAY, HAYATINI KARARTTI!

İngiliz spikerin Instagram'da paylaştığı fotoğraftaki detayı fark eden kullanıcılar, Willoughby'nin canını sıktı. Ünlü sunucu artık evinin perili olduğunu düşünüyor, tek başına tuvalete bile gidemiyor.

Tarih : 13 Aralık 2017, 02:10
Puan Ver : Ünlü Sunucunun Paylaştığı Karedeki Detay, Hayatını Kararttı!(10/10)6

Ünlü İngiliz sunucu Holly Willoughby, evinin perili olduğunu düşünüyor. Onu buna ikna eden ise Instagram'daki takipçileri.

DUVARDA ÇOCUK SİLÜETİ

36 yaşındaki Willoughby, sekiz, altı ve üç yaşlarındaki kızlarının fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Ancak takipçilerinin dikkatini çeken kızlardan çok arka planda görünen bir silüet oldu. Arkadaki duvarda bir çocuk suratı fark eden takipçileri bunu güzel sunucuyla paylaşınca işler karıştı.

TEK BAŞINA TUVALETE GİDEMİYOR

Hayaletlerden korktuğu bilinen ve daha önce bununla ilgili sıkıntı yaşayan sunucunun başına gelenler canını oldukça sıkmışa benziyor. Eski evinde The Woman in Black (Siyahlı Kadın) isimli korku filmi yüzünden tek başına tuvalete gitmekten bile korktuğunu söyleyen Willoughby, bu sebeple evinden taşınmak zorunda kalmıştı.

TÜYLER ÜRPERTİCİ

Bu tip şeylerin kendisini çok fazla etkilediğini söyleyen genç kadın, bu sebeple tuvalete gitmek için arabaya atlayıp en yakın süpermarkete gitmek zorunda kaldığını ifade ederek, bu yeni durumu "tüyler ürpertici" olarak tanımladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ünlü  Sunucunun  Paylaştığı  Karedeki  Detay  Hayatını  Kararttı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER