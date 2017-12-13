İngiliz spikerin Instagram'da paylaştığı fotoğraftaki detayı fark eden kullanıcılar, Willoughby'nin canını sıktı. Ünlü sunucu artık evinin perili olduğunu düşünüyor, tek başına tuvalete bile gidemiyor.

Ünlü İngiliz sunucu Holly Willoughby, evinin perili olduğunu düşünüyor. Onu buna ikna eden ise Instagram'daki takipçileri.

DUVARDA ÇOCUK SİLÜETİ

36 yaşındaki Willoughby, sekiz, altı ve üç yaşlarındaki kızlarının fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Ancak takipçilerinin dikkatini çeken kızlardan çok arka planda görünen bir silüet oldu. Arkadaki duvarda bir çocuk suratı fark eden takipçileri bunu güzel sunucuyla paylaşınca işler karıştı.

TEK BAŞINA TUVALETE GİDEMİYOR

Hayaletlerden korktuğu bilinen ve daha önce bununla ilgili sıkıntı yaşayan sunucunun başına gelenler canını oldukça sıkmışa benziyor. Eski evinde The Woman in Black (Siyahlı Kadın) isimli korku filmi yüzünden tek başına tuvalete gitmekten bile korktuğunu söyleyen Willoughby, bu sebeple evinden taşınmak zorunda kalmıştı.

TÜYLER ÜRPERTİCİ

Bu tip şeylerin kendisini çok fazla etkilediğini söyleyen genç kadın, bu sebeple tuvalete gitmek için arabaya atlayıp en yakın süpermarkete gitmek zorunda kaldığını ifade ederek, bu yeni durumu "tüyler ürpertici" olarak tanımladı.

Kaynak: haberinburada