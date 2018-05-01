ÜNLÜ TELEVİZYONCU İRFAN DEĞİRMENCİ CHP'DEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLDU
Ünlü televizyoncu ve gazeteci İrfan Değirmenci 24 Haziran seçimleri için CHP'den aday adayı olduğunu açıkladı.
Gazeteci İrfan Değirmenci 24 Haziran seçimleri için CHP'den aday adayı olduğunu açıkladı.
ADAYLIĞINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Kanal D'nin eski sunucu İrfan Değirmenci CHP'den aday oldu. Adaylığını sosyal medyadan açıklayan Değirmenci "Bugüne kadar emekçiler,ezilenler, haksızlığa uğrayanlar ve güzel ülkemizin cesur insanları adına yürüttüğüm mücadeleyi bundan böyle CHP çatısı altında sürdürmek için milletvekili aday adayı oldum. Parlamenter demokrasiye,laikliğe, özgürlüğümüze sahip çıkacağız. Güzel günler yakın" ifadelerini kullandı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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