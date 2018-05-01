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Ünlü Televizyoncu İrfan Değirmenci CHP'den Milletvekili Aday Adayı Oldu

ÜNLÜ TELEVİZYONCU İRFAN DEĞİRMENCİ CHP'DEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLDU

Ünlü televizyoncu ve gazeteci İrfan Değirmenci 24 Haziran seçimleri için CHP'den aday adayı olduğunu açıkladı.

Tarih : 01 Mayıs 2018, 16:50
Puan Ver : Ünlü Televizyoncu İrfan Değirmenci Chp'den Milletvekili Aday Adayı Oldu(7/10)3

Gazeteci İrfan Değirmenci 24 Haziran seçimleri için CHP'den aday adayı olduğunu açıkladı.

ADAYLIĞINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Kanal D'nin eski sunucu İrfan Değirmenci CHP'den aday oldu. Adaylığını sosyal medyadan açıklayan Değirmenci "Bugüne kadar emekçiler,ezilenler, haksızlığa uğrayanlar ve güzel ülkemizin cesur insanları adına yürüttüğüm mücadeleyi bundan böyle CHP çatısı altında sürdürmek için milletvekili aday adayı oldum. Parlamenter demokrasiye,laikliğe, özgürlüğümüze sahip çıkacağız. Güzel günler yakın" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: haberinburada



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