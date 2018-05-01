Ünlü Televizyoncu İrfan Değirmenci Chp'den Milletvekili Aday Adayı Oldu
Bahçeli'den Mhp Teşkilatlarına İttifak Uyarısı
Çin'deki Yaya Geçidi Kurallara Uymayan Yayalara Su Püskürtüyor
Ünlü Hamburger Zincirinde Geciken Sipariş Yüzünden Birbirlerine Girdiler
Trafikte Canlı Yayın Yaparken, Kendi Ölümünü Çekti!
Son Dakika! Kırmızı Bültenle Aranan Malik Kod Adlı Terörist Siirt'te Sağ Olarak Yakalandı
Kız Kardeşini Öldürmesiyle Gündeme Gelen Timuroğlu'nun Çetesi Çöktü!
Bu Otobüsü Gören Trafik Işığı Yeşile Dönüyor
Biyonik Penisi İle Gündem Olan Adam Konuştu: Kadınlar Denemek İstiyor Ama Vaktim Yok
Devlet Desteğiyle Arı Çiftliği Kurdular, Yılda 300 Bin Lira Kazanıyorlar
Cizre'deki Patlamanın Şiddeti Gün Ağarınca Ortaya Çıktı
Güneşe Ateş Edenlerin Şehrinde Yine Aynı Sıkıntı
Tecrübeli Siyasetçi Cumhurbaşkanlığı İçin Adaylık Başvurusunu Yaptı
Başakşehirli Elia'ya İngiltere'den Sürpriz Talip
Şenol Güneş: Doktor Geldi, Açılma Var Hocam Dedi, Dikiş Atma Mı Diyecektim?
Cinayet Anı Düğün Kamerasında! Davetli, Damadı Kalbinden Vurdu
Ünlü Turizm Devi, İstanbul'da 5 Yıldızlı Otel Açtı
1 Mayıs'ı Fırsat Bilen İstanbullular, Oraya Akın Etti!
3 Ayrı Koldan Geldiler, Kalabalık Havadan Böyle Fotoğraflandı
Ünlü Ceo, Facebook'un Baskılarına Dayanamadı, İstifa Ediyor

Ünlü turizm devi, İstanbul'da 5 yıldızlı otel açtı

ÜNLÜ TURİZM DEVİ, İSTANBUL'DA 5 YILDIZLI OTEL AÇTI

Dünyaca ünlü otel zinciri Millennium Hotels Resorts'un Türkiye'deki ilk oteli Millennium Istanbul Golden Horn İstanbul Balat'ta açıldı

Tarih : 01 Mayıs 2018, 14:10
Puan Ver : Ünlü Turizm Devi, İstanbul'da 5 Yıldızlı Otel Açtı(6/10)2

Dünyaca ünlü otel zinciri Millennium Hotels & Resorts, Türkiye'deki ilk otelini İstanbul'da açtı. Şirketin açıklamasına göre, Asya, Avrupa, Orta Doğu, Yeni Zelanda ve Kuzey Amerika'da 60'tan fazla şehirde 130'dan fazla otelle hizmet veren Millennium Hotels & Resorts, "Millennium Istanbul Golden Horn Otel"de konuklarını ağırlamaya başladı.

127 ODASI BULUNUYOR

Tarihi Yarımada'da Ayvansaray-Balat bölgesinde konumlandırılan 5 yıldızlı otel, 3 adet suit, 21 adet deluxe, 90 adet superior, 13 adet standart olmak üzere 127 odaya sahip. Otelin, özel sokağından giriş imkanı bulunan ve gün ışığı alan 404 metrekare büyüklüğündeki balo salonu ile 300 kişiye kadar yaz ve kış davetleri için tasarlanan ön bahçesi bulunuyor.

Otel misafirleri, Keros Restaurant'ta açık büfe kahvaltı hizmetinin yanı sıra öğlen ve akşam servislerinde Türk ve dünya mutfaklarından farklı lezzetleri bulabiliyor, Girit mutfağının özel lezzetlerini tadabiliyor.

"ULUSLARARASI ARENADA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP"

Açıklamada otel hakkında görüşlerine yer verilen Millennium Istanbul Golden Horn Genel Müdürü Orhan Yeşerenyuva, uluslararası arenada önemli bir yere sahip olan Millennium Hotels&Resorts otel zincirinin Türkiye'deki ilk yatırımının kapılarını açtığını bildirdi.

Konumu ve imkanlarıyla lüks ve konforu bir arada sunan otelin Haliç sahilinin kıyı şeridinde yer aldığını aktaran Yeşerenyuva, şu bilgileri verdi:

"Millennium Istanbul Golden Horn, Roma, Bizans ve Osmanlı imparatorluklarına ev sahipliği yapan ve her köşesinde bunun izlerini taşıyan kültürel çeşitliliğe sahip, surlar içerisinde, Tekfur Sarayı, Anemas Zindanları, Emir Buhari Tekkesi, Meryem Ana Kilisesi gibi dünyaca ünlü tarihi eserlerle çevrili, özel bir lokasyonda bulunuyor. Tarihin kalbi burada atıyor. Bizler de, konuklarımızı Millennium Otel Grubu'nun yüksek misafirperverlik standartlarıyla ağırlamak için hazır bekliyoruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ünlü  Turizm  Devi  İstanbul  Da  5  Yıldızlı  Otel  Açtı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER