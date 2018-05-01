Dünyaca ünlü otel zinciri Millennium Hotels & Resorts, Türkiye'deki ilk otelini İstanbul'da açtı. Şirketin açıklamasına göre, Asya, Avrupa, Orta Doğu, Yeni Zelanda ve Kuzey Amerika'da 60'tan fazla şehirde 130'dan fazla otelle hizmet veren Millennium Hotels & Resorts, "Millennium Istanbul Golden Horn Otel"de konuklarını ağırlamaya başladı.

127 ODASI BULUNUYOR

Tarihi Yarımada'da Ayvansaray-Balat bölgesinde konumlandırılan 5 yıldızlı otel, 3 adet suit, 21 adet deluxe, 90 adet superior, 13 adet standart olmak üzere 127 odaya sahip. Otelin, özel sokağından giriş imkanı bulunan ve gün ışığı alan 404 metrekare büyüklüğündeki balo salonu ile 300 kişiye kadar yaz ve kış davetleri için tasarlanan ön bahçesi bulunuyor.

Otel misafirleri, Keros Restaurant'ta açık büfe kahvaltı hizmetinin yanı sıra öğlen ve akşam servislerinde Türk ve dünya mutfaklarından farklı lezzetleri bulabiliyor, Girit mutfağının özel lezzetlerini tadabiliyor.

"ULUSLARARASI ARENADA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP"

Açıklamada otel hakkında görüşlerine yer verilen Millennium Istanbul Golden Horn Genel Müdürü Orhan Yeşerenyuva, uluslararası arenada önemli bir yere sahip olan Millennium Hotels&Resorts otel zincirinin Türkiye'deki ilk yatırımının kapılarını açtığını bildirdi.

Konumu ve imkanlarıyla lüks ve konforu bir arada sunan otelin Haliç sahilinin kıyı şeridinde yer aldığını aktaran Yeşerenyuva, şu bilgileri verdi:

"Millennium Istanbul Golden Horn, Roma, Bizans ve Osmanlı imparatorluklarına ev sahipliği yapan ve her köşesinde bunun izlerini taşıyan kültürel çeşitliliğe sahip, surlar içerisinde, Tekfur Sarayı, Anemas Zindanları, Emir Buhari Tekkesi, Meryem Ana Kilisesi gibi dünyaca ünlü tarihi eserlerle çevrili, özel bir lokasyonda bulunuyor. Tarihin kalbi burada atıyor. Bizler de, konuklarımızı Millennium Otel Grubu'nun yüksek misafirperverlik standartlarıyla ağırlamak için hazır bekliyoruz."

Kaynak: haberinburada