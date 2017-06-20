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ünlü yatırımcıdan şok tahmin! batı çökecek

ÜNLÜ YATIRIMCIDAN ŞOK TAHMİN! BATI ÇÖKECEK

Küresel piyasaların en ünlü yatırımcılarından Jim Rogers, önümüzdeki birkaç yıl içinde Batı sisteminin tamamen çökeceğini söyledi. Rogers, “Bu yüzden Çin'e taşındım ve çocuklarım Çince öğreniyor” dedi

Tarih : 20 Haziran 2017, 10:16
Puan Ver : Ünlü Yatırımcıdan Şok Tahmin! Batı Çökecek(8/10)5


Efsanevi yatırımcı Jim Rogers, Business Insider'a verdiği röportajda bu yıl sonunda veya önümüzdeki yıl tüm zamanların en büyük krizini öngördüğünü söyledi. Rogers, "Yatırım kariyerimde çok erken öğrendim: Amerika'daki bazı hisse senetleri bir balona dönüşüyor. Balonlar oluşuyor. Ve sistem çökecek. Ben de bu yüzden Çin'e taşındım ve çocuklarım Çince öğreniyor. Devletlerin iflas ettiğini göreceksiniz. İzlanda gibi. Başka ülkelerde bu kez batacak. Batı medeniyeti çökecek. Hayatınız boyunca yaşayacağınız en büyük çöküş olacak" dedi.



BU YIL SONUNDA OLACAK



ABD'deki balon oluşumunun çökmesinin vadesi konusunda ise Jim Rogers oldukça endişeli. Rogers'a göre piyasalardaki büyük kriz bu yılın sonunda ya da önümüzdeki yıl gibi kısa bir vadede gerçekleşecek. 2008 krizindeki gibi patlamanın hiç beklenmeyen bir ülkeden geleceğini söyleyen Rogers, "2007'de İzlanda iflas etti. Herkes şaşırdı. 'Onların bir piyasası mı var?' diye soranlar oldu. Daha sonra İrlanda ve Bear Stearns çöktü. Daha sonra da Lehman Brothers. Döngü her zaman böyle. Her zaman bakmadığımız yerde gelişir" şeklinde konuştu.



 



kaynak:milliyet








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