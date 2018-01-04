Türkiye'de 'Biri Bizi Gözetliyor' olarak da bilinen Big Brother yarışmasının ün kazandırdığı Josie Gibson, dün yaptığı Instagram paylaşımıyla sevenlerini üzdü.

ÖNCE TACİZ, SONRA YUMRUK

Genç kadının anlatımına göre; 32 yaşındaki Josie, gece dışarı çıktıktan sonra biri kadın iki arkadaşıyla taksiye bindi. Evine bırakmak için taksiye aldıkları boksör, Josie'nin arkadaşı Demi'ye cinsel tacizde bulununca, iki kadın tepki gösterdi. Adamı taksiden bindirmeye çalışan ikili, yumruklu saldırıya uğradı.

TAKSİDEN ZOR KAÇTILAR

2010 yılında Big Brother'ı kazanan Josie, taksiden zar zor kaçtıklarını da ifade etti. Yaklaşık 2 bin 500 kişinin beğendiği Instagram paylaşımında kendisinin, saldırıya uğrayan arkadaşının ve saldırgan boksörün fotoğraflarını paylaştı. Pek çok kişi, adama yorumlarında sert tepki gösterdi.

İşte ünlü yıldızın paylaştığı kareler;

Kaynak: haberinburada