ÜNLÜ YILDIZ DUA LİPA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE YÜREK HOPLATACAK!
Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Liverpool, kozlarını paylaşacak. İngiliz şarkıcı Dua Lipa, dev maç öncesinde izleyenleri coşturacak.
Ukrayna'nın Kiev kentinde oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Liverpool, kozlarını paylaşacak. İngiliz şarkıcı Dua Lipa, dev maç öncesinde izleyenleri coşturacak.
AÇILIŞ SEREMONİSİNDE SAHNE ALACAK
Maçın açılış seremonisinde ise sürpriz bir isim sahne alacak. Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Liverpool, kozlarını paylaşacak.
DEV MAÇ ÖNCESİ İZLEYENLERİ COŞTURACAK
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre İngiliz şarkıcı Dua Lipa, dev maç öncesinde izleyenleri coşturacak.
DÜNYA ÇAPINDA 2.2 MİLYON ALBÜM SATIŞINA ULAŞTI
Genç şarkıcı Dua Lipa, dünya çapında 2.2 milyon albüm satışına ulaşmış başarılı bir isim.. Dua Lipa'nın 'New Rules' isimli şarkısına çektiği klip Youtube'da 1 milyar izlenmeyi aşmış durumda.
Kaynak: haberinburada
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