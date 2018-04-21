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Ünlü Yıldızdan İsrail'e Filistin Tepkisi: Verdiğiniz Ödülü Almıyorum
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Ünlü yıldızdan İsrail'e Filistin tepkisi: Verdiğiniz ödülü almıyorum

ÜNLÜ YILDIZDAN İSRAİL'E FİLİSTİN TEPKİSİ: VERDİĞİNİZ ÖDÜLÜ ALMIYORUM

Hollywood yıldızı Natalie Portman, Kudüs'te kendisine verilmesi planlanan 2 milyon Dolar değerindeki 'Genesis Ödülü'nü Filistinlilere yapılan saldırılar nedeniyle geri çevirdi.

Tarih : 21 Nisan 2018, 00:00
Puan Ver : Ünlü Yıldızdan İsrail'e Filistin Tepkisi: Verdiğiniz Ödülü Almıyorum(8/10)4

Hollywood yıldızı Natalie Portman, Kudüs'te kendisine verilmesi planlanan 2 milyon Dolar değerindeki 'Genesis Ödülü'nü geri çevirdi.

İSRAİL'E GİTMEME KARARI ALDI

2012 yılında verilmeye başlanan ve alanında büyük başarı kazanmış Yahudilere verilen Genesis Prize ödülü bu yıl ödülü kazanan Natalie Portman'ın İsrail'e gitmeme kararı üzerine iptal edildi.

"İSRAİL'E GİTMEKTEN RAHATSIZLIK DUYUYORUM"

Natalie Portman, kararıyla ilgili açıklamasında "İsrail'de son yaşanan olaylar" sebebiyle İsrail'e gitmekten rahatsızlık duyacağını söyledi.

İSRAİL, ONLARCA FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Gazze-İsrail sınırında eylem yapan Filistinlilere saldıran İsrail ordusu, onlarca silahsız Filistinli sivili öldürmüştü.

Genesis Prize ilk kez Michael Bloomberg'e verilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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