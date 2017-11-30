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Ünlü yönetmen Nuri Bilge, Diyarbakır'da kapkaça uğradı!

ÜNLÜ YÖNETMEN NURİ BİLGE, DİYARBAKIR'DA KAPKAÇA UĞRADI!

Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Diyarbakır'da kapkaça uğradı. Ceylan'ın 10 bin dolarlık fotoğraf makinesini çalan 16 yaşındaki kapkaççı yakalandı.

Tarih : 30 Kasım 2017, 00:00
Puan Ver : Ünlü Yönetmen Nuri Bilge, Diyarbakır'da Kapkaça Uğradı!(9/10)5

Çektiği filmlerle uluslararası üne sahip olan ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Diyarbakır'da gezerken kapkaça uğradı. Ceylan'ın 10 bin dolar değerindeki fotoğraf makinesi çalındı.

Aynı gün polisi görünce fotoğraf makinesini atıp kaçan kapkaççı, bugün yakalanarak gözaltına alındı.

ARKASINDAN YAKLAŞIP KAPKA YAPTI

Olay, dün saat 15.00 sıralarında merkez Sur ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Ziya Gökalp Sokak'ta meydana geldi. Yaya olarak gezintiye çıkan yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın elindeki 10 bin dolar değerindeki fotoğraf makinesi, arkasından yaklaşan kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.

POLİS 16 YAŞINDAKİ KAPKAÇÇIYI TESPİT ETTİ

Ceylan'ın ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, görgü tanıkların ifadesine başvurup, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden, şüphelinin uyuşturucu madde bulundurmak ve kapkaç suçlarından kaydı bulunan 16 yaşındaki Ş.Ç olduğu tespit edildi.MAKİNEYİ ATIP KAÇTI

Polisin her yerde aradığı S.Ç., dün saat 22.00 sıralarında İskender Paşa Mahallesi Telgrafhane Sokak'ta fark edildi. Karşısında polisi gören Ş.Ç., elindeki Ceylan'dan çaldığı fotoğraf makinesinin bulunduğu poşeti atarak kaçtı. Polisin peşine düştüğü S.Ç. izini kaybettirirken, fotoğraf makinesi yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a teslim edildi.

Ekipler, bugün S.Ç.'yi yapılan çalışmayla yakaladı. Çocuk Şubesi'ne teslim edilen S.Ç.'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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