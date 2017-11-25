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Ünlü yorumcu Erman Toroğlu: Beşiktaşlı futbolcular maç seçiyor

ÜNLÜ YORUMCU ERMAN TOROĞLU: BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULAR MAÇ SEÇİYOR

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Yeni Malatyaspor-Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi. Toroğlu, "beşiktaşlı futbolcular maç seçiyor" dedi.

Tarih : 25 Kasım 2017, 22:10
Puan Ver : Ünlü Yorumcu Erman Toroğlu: Beşiktaşlı Futbolcular Maç Seçiyor(10/10)6

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Şampiyonlar Ligi'nden zaferle dönen Beşiktaş, ligde yine puan kaybı yaşadı. Siyah-Beyazlılar, Akhisarspor'un ardından Evkur Yeni Malatyaspor'la da 0-0 sona erdi.

Mücadelenin ardından Ünlü yorumcu Erman Toroğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Toroğlu'nun yorumları:

"Sezon başı söyledim ama Beşiktaşlılar'a antipatik geldim. Beşiktaş'ın orta sahası zayıf. Beşiktaş yaşlı takım. Son maçı kaybetse ne olurdu Porto'ya hiç yaptınız mı bu hesabı?"

"Talisca üst düzey maçlarda oynar ama diğer maçlarda olmaz. Türkiye'de veresiye oynuyor. Kafasında burada kalmak yok. Oğuzhan'ın özel hayatı mı kötü, kendine mi bakmıyor? Bence bir şeyler var."

"FENERBAHÇE ANTALYA'YI YENERSE BEŞİKTAŞ İLE AYNI PUANDA OLACAK"

"Bakıyorsun 13. haftaya geldik.Fenerbahçe, Antalyaspor'u yenerse Beşiktaş ile aynı puanda olacaklar. Eee Fenerbahçe çok kötü, Beşiktaş çok iyi. Bunu bana anlatın."

"Beşiktaşlı futbolcular maç seçiyor dediğimizde bize neden kızıyorlar? Ligde şampiyon olamazsan seneye Şampiyonlar Ligi'ne gidemezsin ama."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ünlü  Yorumcu  Erman  Toroğlu  Beşiktaşlı  Futbolcular  Maç  Seçiyor    haber

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