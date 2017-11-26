ÜNLÜ YORUMCU RIDVAN DİLMEN: TÜRKİYE'DE PAS ATAN BİR NUMARALI OYUNCU
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Alanyaspor'u 2-0 yendiği maç sonrasında değerlendirmelerde bulundu.
Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
Büyük kulüp olmak kolay olmuyor. Kulüpler taraftarlayırla büyük kulüplerdir. Beşiktaş sürekli full stada oynuyor. Fenerbahçe basketbolda öyle oynuyor. Bugün Galatasaray taraftarı da doldurdu stadı. Taraftarları da tebrik etmek gerekiyor ayrıca. Geçen hafta Başakşehir maçı oynanmış. Tudor tartışılıyor. Oyuncular tramva yaşamış. Ancak taraftar gerekli şekilde takımı sahiplendi. Tudor'un en büyük şanssızlığı Fatih Terim'in milli takımı çalıştırmıyor olması. Başarısızlıklarda sürekli Fatih Terim baskısı olacak. Bu Tudor'a özel değil Mancini de olsa böyle olur. Belhanda savunmanın arkasına öldürücü pas atan bir numaralı oyuncu Türkiye'de. Müthiş toplar atıyor. Tabii ki baya bir eksiği var şu anda. Yasin ilk yarıda en çok koşan oyuncuydu. 6 rakamına ulaşan tek oyuncuydu Galatasaray'da ilk yarıda. Son ana kadar oynayacağından haberi yok. Soyunma odasında öğreniyor. Ancak hem fizik olarak hem de kafa olarak ne kadar hazır olduğunu gösterdi. Gomis bir depar atıyor. Yoruldu artık bir 40-50 saniye nefeslenir diyorsun. Ancak bir daha pozisyon geliyor ve daha yüksek bir depar atıyor. Maçın son anlarında da böyle girdiği pozisyonlar var.
Kaynak: haberinburada
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