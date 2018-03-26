Tarkan, Ajda Pekkan ve Sertab Erener gibi ünlü isimlerle çalışan ses mühendisi Wayne Heights Gittens namı diğer Ali Baba hayatını kaybetti.

Ünlü ses mühendisi Wayne Heights Gittens namı diğer Ali Baba'dan kötü haber geldi. Uzun süredir kanser tedavisi gören usta isim hayatını kaybetti.

Kanser tedavisi gören ve tedavi nedeniyle bir süredir müzikten uzak kalan Barbados asıllı ses mühendisi Heights, namı diğer Ali Baba hayatını kaybetti. Ünlü ses mühendisi için ocak ayında Sertab Erener, Nil Karaibrahimgil, Yalın, Manga, Moğollar ve Teoman'ın katıldığı bir yardım gecesi düzenlenmiş, Tarkan da geceyi Ali Baba ile hastaneden canlı izlemişti.

CENAZESİ PAZARTESİ GÜNÜ KALKACAK

Ali Baba'nın cenaze töreni pazartesi günü saat 14.00'te Şişli Latin Katolik Mezarlığın'da olacak.

TARKAN'DAN DOSTUNA ACI VEDA

Bu sabah hayatını kaybeden Wayne Heights Gittens namı diğer Ali Baba'nın ardından Tarkan acısını sosyal medyadan paylaştı.

Megastar paylaştığı fotoğrafa şu notu yazdı:

Wayne Heights Gittens.

2006'dan beri birlikte çalıştığımız, sahnemdeki varlığı ile bana her zaman güç vermiş olan, işini büyük bir titizlikle, sevgiyle ve saygıyla yapmış olan, canımız, çok sevdiğimiz, nam-ı diğer Ali baba'mız bugün hayata gözlerini yumdu. Çok üzgünüm...

O dünya çapında bir ses mühendisiydi ancak kalbinin güzelliği her şeyden öteydi.

Onu çok özleyeceğim.

Bendeki yeri hiç dolmayacak.

Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın...

ALİ BABA (WAYNE HEIGHTS GITTENS) KİMDİR?

10 yılı aşkın süredir Türkiye'de çalışmakta olan Barbadoslu usta ses mühendisi Heights; Tarkan, Ajda Pekkan, Yalın,Teoman, maNga, Nil Karaibrahimgil, İlhan Erşahin, Sertab Erener ve FOURinthePOCKET başta olmak üzere birçok sanatçıyla birlikte çalıştı.

Türkiye'ye gelişi ve ses mühendisliği kariyerinden önce Ali Baba, kurucusu ve basgitaristi olduğu reggea/soul grubu "rhapsody" ile 80'li yıllardan itibaren Avrupa'da turnelere çıkmış, The Cure ve The Wailers gibi gruplarla aynı sahneyi paylaşmış ve böylece birçok ülkede yankı uyandırmış, ismini duyurmuştur.

90'lı yıllardan itibaren ses teknolojileri üzerine olan çalışmalarına yoğunlaşan Ali Baba, Almanya merkezli başlattığı "Heights Ton & Technik"projesi üzerinden Scorpions, Ray Charles, Bob Dylan, Grönemeyer ve daha birçok dünyaca ünlü sanatçıyla çalışmıştır. Sanatçıların yanı sıra en ünlü mikrofon markalarına danışmanlık yapmış ve Çin'den Amerika'ya toplam 5 kıtada seminerlere imza atarak yüzlerce eğitim vermiştir.

Bunca başarıya imza atmış olan ve yılların tecrübesine sahip Heights, Tarkan'ın ses mühendisi ihtiyacı üzerine Türkiye'ye gelmiş ve Ali Baba ismiyle çalışmalarına devam edip Türkiye'ye yerleşmiştir.

Kaynak: haberinburada