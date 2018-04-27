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Ünlüler Mehmetçik için kamera karşısına geçti! İşte Afrin türküsü

ÜNLÜLER MEHMETÇİK İÇİN KAMERA KARŞISINA GEÇTİ! İŞTE AFRİN TÜRKÜSÜ

Sözü ve müziği Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl ve Ümit Yılmaz, aranjesi Mete Artun imzalı 'Milletin Duası' türküsü klibi yayınlandı.

Tarih : 27 Nisan 2018, 22:40
Puan Ver : Ünlüler Mehmetçik İçin Kamera Karşısına Geçti! İşte Afrin Türküsü(10/10)6

Sözü ve müziği Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl ve Ümit Yılmaz, aranjesi Mete Artun imzalı 'Milletin Duası' türküsü klibi yayınlandı. Klipte İbrahim Tatlıses başta olmak üzere bir çok sanatçı şarkıyı seslendirdi.

SANATÇILAR MEHMETÇİK İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Türk Müziği'nin önemli isimleri Mehmetçik için bir araya geldi. Zeytin Dalı harekatı başta olmak üzere vatan müdafaası için mücadele eden tüm askerlerimize ithafen bir türkü hazırlandı.

TÜRKÜNÜN KLİBİ TÜM TELEVİZYONLARDA YAYINLANMAYA BAŞLADI

Sözü ve müziği Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl ve Ümit Yılmaz, aranjesi Mete Artun imzalı 'Milletin Duası' türküsü Arter Reklam ve Poll Production iş birliğiyle tüm televizyonlarda yayınlanmaya başladı.

ÜNLÜ İSİMLER KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

'Milletin Duası' türküsü için buluşan ünlü isimler, seslendirdikleri türküyle Türkiye'nin sesi oldu. Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Cengiz Kurdoğlu, Yavuz Bingöl, Sibel Can, Seda Sayan, Alişan, Fettah Can, Kutsi, Metin Şentürk, Elif Buse Doğan gibi ünlü isimler 'Milletin Duası' türküsünde buluştu. Klip prodüksiyonu Simurg Stüdyo tarafından yapılan video klipte ünlü isimler birlikte kamera karşısına geçti.

KLİP CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE SONA ERİYOR

Operasyonda şehit düşen askerlerimizi bir kez daha yad etmek, gazilere ve millete şükran sunmak, dualarıyla milletin yanında olanlara teşekkür etmek amacıyla hazırlanılan klip, izleyen herkesi duygulandırdı. Hem kahramanlığı hem hüznü anlatan video klipte, Cumhurbaşkanının Hatay'da sınır karakolunu ziyaret edip, kamuflajıyla askeri selamladığı görüntülerine de yer verildi. 'Milletin Duası' klibinin finali ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehitlikte ettiği duayla sona eriyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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