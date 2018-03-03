ÜNLÜLER VE GÖNÜLLÜLER BİRBİRİNE GİRDİ! SURVİVOR'DA 'SAKATLIK' KAVGASI
Survivor'da, Gönüllüler takımından Birsen'in "Bana 'sakatlanacaksın' dediler" sözleri iki takım arasında gerilime yol açtı.
Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler arasındaki ödül oyununun sonunda iki takımda birbirine girdi.
ÜMİT KARAN BAŞARISIZLIĞI TEVAZU EKSİKLİĞİNE YORDU
Ümit Karan yarışma sonrası başarılarını takımlarının mütevaziliğine verdi. Karşı takımın yenilmesini ise tevazu eksikliğine yordu.
SAHRA VE ADEM'İ SUÇLADI
Ümit'in sözlerine Gönüllüler Takımı'ndan Birsen'den "Biz mütevazi değil miyiz?" itirazı geldi.Birsen itirazını "Ben üç tane oyuna çıktım. Üçünde de bana söylenen; Birsen sakatlanıyor, Birsen sakatlanacak, Birsen sakatlandı!" sözleriyle devam ettirdi. Ve bu sözleri Sahra ve Adem'den duyduğunu iddia etti.
SAHRA ÖZÜR DİLEDİ, GERİLİM TATLIYA BAĞLANDI
Birsen'in sözlerine Adem ve Sahra'dan itiraz geldi. Sahra'nın "Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim" sözleri üzerine tartışma tatlıya bağlandı.
Kaynak: haberinburada
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