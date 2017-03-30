URDAER OKUR KIBRIS'TA GÖZALTINA ALINDI!
Ünlü oyuncu Yurdaer Okur, KKTC'de Ercan Havaalanı'nda üzerinde 1 gram ağırlığında uyuşturucu olduğu şüphesiyle gözaltına alındı. Yurdaer Okur'un yarın hakim karşısına çıkması bekleniyor.
Karadayı dizisinde Savcı Turgut Akın rolüyle akıllarda kalan ve birçok dizide oynayan ünlü oyuncu Yurdaer Okur KKTC'nin Ercan Havalimanı'nda üzerinde bir gram hintkeneviri (esrar) bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
kaynak:hurriyet
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