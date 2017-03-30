Fatih Terim'in Gözdesi Serdar Gürler O Takımla Anlaştı
Tudor, De Jong'u Da Sildi!
Borsa Güne Düşüşle Başladı
İnşaatta Ciro Arttı, Üretim Azaldı
Suriyeli Pilot Tutuklandı
Eski Emniyetçilere Bylock Operasyonu
Ak Parti Grup Başkanvekili Bostancı: Chp İşi Iyice...
İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?

URDAER OKUR KIBRIS'TA GÖZALTINA ALINDI!


URDAER OKUR KIBRIS'TA GÖZALTINA ALINDI!
Tarih : 30 Mart 2017, 15:53
Puan Ver : Urdaer Okur Kıbrıs'ta Gözaltına Alındı!(9/10)12


Ünlü oyuncu Yurdaer Okur, KKTC'de Ercan Havaalanı'nda üzerinde 1 gram ağırlığında uyuşturucu olduğu şüphesiyle gözaltına alındı. Yurdaer Okur'un yarın hakim karşısına çıkması bekleniyor.



Karadayı dizisinde Savcı Turgut Akın rolüyle akıllarda kalan ve birçok dizide oynayan ünlü oyuncu Yurdaer Okur KKTC'nin Ercan Havalimanı'nda üzerinde bir gram hintkeneviri (esrar) bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.



HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK





 



 



 



 



kaynak:hurriyet






Etiketler: Urdaer  Okur  Kıbrıs  Ta  Gözaltına  Alındı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER