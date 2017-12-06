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Ürdün, Arap Birliği ve İİT'ye Kudüs için olağanüstü çağrı yapacak

ÜRDÜN, ARAP BİRLİĞİ VE İİT'YE KUDÜS İÇİN OLAĞANÜSTÜ ÇAĞRI YAPACAK

Ürdün, Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatına ABD'nin Kudüs'ü başkent olarak tanıma girişimiyle ilgili olağanüstü toplanma çağrısında bulunacak.

Tarih : 06 Aralık 2017, 19:00
Puan Ver : Ürdün, Arap Birliği Ve İit'ye Kudüs İçin Olağanüstü Çağrı Yapacak(5/10)1

Ürdün, Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Amerikan Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma girişimiyle ilgili olağanüstü toplanma çağrısında bulunacağını açıkladı.

"İŞGALE DESTEK, BM SÖZLEŞMESİNE İHLAL"

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi, "işgale destek, uluslararası kararları ve Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesini ihlal" olarak değerlendirdiği söz konusu girişimle ilgili Türk, Cezayirli ve Faslı mevkidaşlarıyla görüşmeler yaptığını belirtti.

"TEHLİKELİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR"

Bu görüşmelerde, tüm uluslararası kararların ve anlaşmaların, Kudüs'ün durumunun müzakerelerde belirlenmesi yönünde olduğu, İsrail'in Kudüs'teki tek taraflı uygulamalarının geçersiz hükmü taşıdığı vurgusu yapan Safadi, Kudüs'ün, Filistin, Ürdün, Arap, İslam ve Hristiyan meselesi olduğunu, bu şehrin durumunu tek başına belirlemenin tehlikeli sonuçlar doğuracağını kaydetti.

"İİT'YE OLAĞANÜSTÜ TOPLANMA ÇAĞRISINDA BULUNACAĞIZ"

Safadi, ABD'nin söz konusu girişiminin sonuçları karşısında Arap ve İslam ülkelerinin pozisyonlarını koordine etme amacıyla Arap Birliği Bakanlar Kurulu'na cumartesi günü, İİT Dışişleri Bakanlarına ise pazar günü olağanüstü toplanma çağrısında bulunacağını söyledi.

BEYAZ SARAY DUYURDU: KUDÜS BAŞKENT İLAN EDİLECEK

Beyaz Saray yetkileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan edeceğini" ve "Tel Aviv'deki Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini söyleyeceği" açıklamasında bulunmuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da Trump'ın, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasıyla ilgili kararını çarşamba günü (bugün) ilan edeceğini açıklamıştı.

YASA, 22 YILDIR ERTELENİYORDU

ABD yönetiminin, 1995'teki Kudüs Büyükelçilik Yasası'na göre İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması öngörülüyordu. Ancak söz konusu yasa 22 senedir Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama'nın başkanlık dönemlerinde her 6 ayda bir "ulusal güvenlik" gerekçesiyle erteleniyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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