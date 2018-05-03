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Ürdün İran'la Diplomatik İlişkilerini Kesen Fas'a Destek Verdi
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Ürdün İran'la Diplomatik İlişkilerini Kesen Fas'a Destek Verdi

ÜRDÜN İRAN'LA DİPLOMATİK İLİŞKİLERİNİ KESEN FAS'A DESTEK VERDİ

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, "Faslı kardeşlerimizin yanındayız. Fas'ın toprak bütünlüğünü, güvenlik ve istikrarını tehdide karşı verdiği mücadeleyi destekliyoruz." dedi.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 01:20
Puan Ver : Ürdün İran'la Diplomatik İlişkilerini Kesen Fas'a Destek Verdi(7/10)3

Ürdün, Fas'ın güvenlik ve istikrarını tehditle mücadelesine destek verdiğini duyurdu.

"FAS'IN TEHDİDE KARŞI VERDİĞİ MÜCADELEYİ DESTEKLİYORUZ"

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Faslı kardeşlerimizin yanındayız. Fas'ın toprak bütünlüğünü, güvenlik ve istikrarını tehdide karşı verdiği mücadeleyi destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

KARDEŞ ÜLKE VURGUSU

Safedi, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Fas Kralı 6. Muhammed'in gözettiği iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerde iş birliği ve dayanışma bulunduğuna dikkati çekti.

İRAN BÜYÜKELÇİSİ'NİN ÜLKEYİ TERK ETMESİ İSTENMİŞTİ

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita dün yaptığı basın açıklamasında Fas'ın, Lübnan merkezli Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişki sebebiyle İran'ın başkenti Tahran'daki elçiliğini kapatma kararı aldığını ve İran Büyükelçisinin de ülkeyi terk etmesini istediğini duyurmuştu.

HİZBULLAH'IN POLİSARİO'YA ASKERİ DESTEK VERDİĞİ İDDİASI

Burita, ellerinde Hizbullah'ın Polisario'ya askeri destek verdiği ve Cezayir'deki İran Büyükelçiliğinde görev yapan diplomatların, Hizbullah liderlerinin Polisario liderleri ile görüşmelerini kolaylaştırdığı konusunda bilgiler olduğunu ileri sürmüştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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