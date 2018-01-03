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Üreticiler Tepkili! Ekmek Fiyatı Kararı, Mahkemeye Taşınıyor

ÜRETİCİLER TEPKİLİ! EKMEK FİYATI KARARI, MAHKEMEYE TAŞINIYOR

Ekmek fiyatlarının belirlenmesinde 3 bakanlıktan görüş alınması zorunluluğu getirilmesi ekmek üreticilerinin tepkisine neden oldu. Üreticiler, tebliğin iptali için mahkemeye gidiliyor.

Tarih : 03 Ocak 2018, 13:20
Puan Ver : Üreticiler Tepkili! Ekmek Fiyatı Kararı, Mahkemeye Taşınıyor(5/10)1

Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Çeşitleri Tebliği'nin 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girmesi ile ekmekte yeni bir dönem başlarken, ekmek fiyatlarının belirlenirken Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayının alınması zorunlu hale getirildi.

"3 BAKANLIĞA SORMAK ÜRETİCİYE DARBE VURUR"

Türkiye Ekmek İşverenleri Sendikası Başkan Vekili Çetin Keçeli, ekmek üretiminde bütün girdilerin fiyatlarının serbest piyasada belirleneceğini, buna karşın fiyat düzenlemesinde 3 bakanlıktan onay aranması zorunluluğunun üreticilere büyük darbe vuracağını öne sürdü.

BÜROKRASİ ARTIYOR

"Un, maya, elektrik, yakıt maliyetleri serbest piyasada oluşuyor" diyen Keçeli, "Buna karşın ekmekte fiyat düzenlemesi bakanlıkların onayına bırakılıyor. Bu da bürokrasinin artmasına, sektöre girmek isteyen sermayenin de uzaklaşmasına neden olacak. Tebliğin bu maddesi üreticilere büyük darbe indirdi. Tebliğin iptali için İdare Mahkemesi'ne gideceğiz" diye konuştu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ise düzenleme ile valiliklerin ekmek fiyatlarında düzenlemeye itiraz hakkı getirildiğini belirterek, "Önceki uygulamaya ek olarak, 3 bakanlığın görüş ve onayının alınması uygulaması getiriliyor. Zaman içinde uygulamanın artısı eksisi görülecek" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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