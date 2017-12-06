ÜRETTİĞİ BİBER TUZU İÇİN, MARKA OLARAK ADINI, LOGO OLARAK FOTOĞRAFINI KULLANDI
Samsunlu Saniye Şen, ürettiği biber tuzu için marka tescilinde bulundu. Şen, marka olarak adını, logo olarak da fotoğrafını kullandı.
Samsun'da 600 üyesi olan Çarşamba Ev Hanımları Derneği Başkanı Saniye Şen, tarafından ilçenin yöresel ürünlerinden olan 'Çarşamba Tipi Biber Tuzu'nun patentini almak için geçen Mart ayında Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruda bulundu. Şen'in başvurusu kabul edildi. Şen ayrıca dernek üyesi kadınların 'Çarşamba Tipi Biber Tuzu'nu bir marka altında üretip satmasını sağlamak için Türk Patent ve Marka Kurumu'na kendi fotoğrafını logo olarak kullandığı 'Saniye Hanım' markasını oluşturarak marka tescilini yaptırdı.
"KENDİ YÜZÜMÜ MARKA OLARAK KULLANMAK İSTEDİM"
'Biber Tuzu'nu ilçedeki kadınların çocuğunun evlerinde yapıp hem yemeklerinde hem de kahvaltılık olarak kullandıklarını söyleyen Şen, Çarşamba kıl biberi, kişniş, sarımsak, tuz, çeşitli baharatlar içeren bir yiyeceğimiz. İçine ceviz ve fındık koyarak kahvaltılık olarak tüketebiliyoruz. Ayrıca yemeklere koyuyoruz. Biz istiyoruz ki tescil ettiğimiz marka ile kadınlarımızın evlerinde ürettikleri biber tuzundan para kazanmalarını istiyoruz. Ayrıca marka olarak kendi adımı logo olarak da fotoğrafımı kulandım. Türkiye'de kendi yüzünü marka yapan yok deniliyor. Bende ilklerden olsun dedim diyerek sözlerine şöyle devam etti.
"KADINLAR EVLERİNDE OTURMASIN, İŞ HAYATINA ATILSIN"
Ev hanımlarımız üretsinler ekonomiye katılsınlar istiyoruz. Kadınlar evlerinde oturmasınlar iş hayatına katılsınlar istiyoruz. Biz biber tuzunu topyekun bir çalışma ile üretip satabilsek organize halde bunu yapabilsek ev hanımlarının iş sorunu yüzde 90 ortadan kalkar. Yurt dışında yöresel ürünlerin üretilip tanıtılıp dünyaya yayıldığını görüyoruz. Bunu neden biz başarmayalım. Sadece desteğe ihtiyacımız var. Biz ev hanımları olarak bu noktaya getirebildik. Devletimizden bize destek olmasını yol açmasını bekliyoruz. Ayrıca 'biber tuzu' ile ilgili coğrafi işaret de alınması gerektiğini düşünüyorum.
Kaynak: haberinburada
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