Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki bir tekstil fabrikasında, yönetimden üretime kadar her aşamada kadınlar çalışıyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki bir tekstil fabrikasında, yönetimden üretime kadar her aşamada kadınlar çalışıyor. 5 yıl önce kurulan, 300 kadının çalıştığı fabrikada üretilen kıyafetler, İstanbul'dan tüm Türkiye'ye ulaşıyor. Çalışan kadınlardan kimi kazandığı parayla ailesinin geçimini sağlarken, kimi de eğitim masraflarını karşılamanın mutluluğunu yaşıyor.

"BÖLGEDE YAŞAYAN KADINLARA UMUT OLDU"

Fabrikada planlama müdürü olarak çalışan Zuhal Büyüksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 yıl önce ücretli öğretmenlik yaparken gelen teklif üzerine tekstil fabrikasında işe başladığını söyledi.

Farklı pozisyonlarda görev yaptıktan sonra fabrikada yönetici olduğunu aktaran Büyüksoy, "Güneydoğu'da bir ilçede 300 kadınla aynı iş yerinde çalışmak bana mutluluk veriyor. Şimdi hem çalışıyorum hem de açıköğretim fakültesinde eğitimimi tamamlamaya çalışıyorum. Keşke bu fabrika daha önceleri açılsaydı. Bütün bölge kadılarına umut oldu" dedi.

"RAHAT ÇALIŞMA ORTAMIMIZ VAR"

Fevziye Bingöl de daha önce halk eğitim merkezinde usta öğretici olarak çalıştığını ve tamamı kadınlardan oluşan fabrikayı görünce kendisine burada çalışmanın daha cazip geldiğini kaydetti.

Fabrikada çalışan erkek olmamasının, kadınların daha rahat çalışmalarına olanak sağladığını belirten Bingöl, "Fabrikada işe başladıktan bir süre sonra yönetici oldum. Tüm kadın işçilerle güzel bir iletişim kurdum. Bize bu imkanı veren ve kadın istihdamına katkı sağlayan yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"ÇALIŞANLARIN TÜMÜ KADIN OLMASA AİLEM ÇALIŞMAMA İZİN VERMEZDİ"

Cansel Tümen ise daha önce okula gitmediğini ve kırsal bir mahallede yaşadığını belirterek, fabrika sayesinde ayaklarının üzerinde durmayı öğrendiğini dile getirdi.

Başta ailesinin çalışmasına izin vermediğini ifade eden Tümen, "Aileme fabrikada çalışanların kadınlardan oluştuğunu anlattım ve burayı gezmelerini sağladım. Ailem fabrikayı görünce benim çalışmama gönül rahatlığıyla izin verdi. Okuyamadığım için konuşma hakkım bile yokken, şimdi meslek sahibi olup aileme katkıda bulunuyorum. İnşallah eğitimimi de tamamlayacağım." ifadelerini kullandı.

"AMACIMIZ KADINLARA DAHA FAZLA İSTİHDAM SAĞLAMAK"

Fabrikanın yönetim kurulu üyesi Cemal Erkoç da 5 yıl önce açılan fabrikanın çalışanlarının tamamının kadınlardan oluştuğunu kaydetti.

Amaçlarının işi büyüterek daha fazla kadına istihdam sağlamak olduğunu belirten Erkoç, şunları söyledi:

"Personelimizin içinde üniversite mezunu olanlar da var. Tekstil bana göre kadınlara daha uygun bir meslek. Kadınlar doğaları gereği daha kibar ve işi daha kolay kavrayabiliyor. Bölgede kadın istihdamının az olması nedeniyle, çalışanlarımızın kadınlardan oluşmasını istedik. Özellikle bu bölgelerde kadınlara bir şeyler öğretebilmek, onlara bir şeyler verebilmek manevi olarak bizi de mutlu ediyor."

Çalışanların işi fabrikada öğrendiğini dile getiren Erkoç, fabrikada başarılı olanların yönetici pozisyonuna yükselebildiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: haberinburada