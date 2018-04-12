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Urfa'ya Sınırın Suriye Tarafından Ateş Açıldı, Anında Karşılık Verildi
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Urfa'ya sınırın Suriye tarafından ateş açıldı, anında karşılık verildi

URFA'YA SINIRIN SURİYE TARAFINDAN ATEŞ AÇILDI, ANINDA KARŞILIK VERİLDİ

Son dakika! Şanlıurfa, Akçakale Hudut Karakolu'na sınırın Suriye tarafından ateş açıldı. Saldırıya anında karşılık verildi, 3 PKK'lı öldürüldü.

Tarih : 12 Nisan 2018, 20:50
Puan Ver : Urfa'ya Sınırın Suriye Tarafından Ateş Açıldı, Anında Karşılık Verildi(8/10)4

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hudut karakoluna, sınırın Suriye tarafından açılan ateşe, meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek, 3 PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

SURİYE TARAFINDAN ATEŞ AÇILDI

TSK'dan yapılan açıklamada, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hudut karakoluna sınırın Suriye tarafından ateş açıldığı belirtildi.

MEŞRU MÜDAFAA VURGUSU

Açıklamada, meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiği ve 3 PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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