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URUGUAY'A KAÇMIŞTI! İŞTE TOSUN'UN BAŞKENT MONTEVİDEO'DAKİ VİLLASI


Uruguay'a kaçmıştı! İşte Tosun'un başkent Montevideo'daki villası
Tarih : 17 Mart 2018, 20:50
Puan Ver : Uruguay'a Kaçmıştı! İşte Tosun'un Başkent Montevideo'daki Villası(8/10)4

Uruguay'ın başkenti Montevideo'daki iki katlı ve bahçeli villada oturan Aydın'ın evinde otopark da bulunuyor.

İKİ KATLI BAHÇELİ EVDE OTURUYOR

Çiftlik Bank'ın sahibi olarak Türkiye'nin konuştuğu isim Mehmet Aydın'ın Uruguay'da yaşadığı evin görüntüsüne ulaşıldı. Başkent Montevideo'daki iki katlı ve bahçeli rezidansın özel girişi ve otoparkı da var. Montevideo ülkenin en turistik ve en popüler şehri olarak biliniyor.

PARALARI AKRABALARININ HESAPLARINA YATIRDI

Yüksek kâr payı vaadi ile 77 bin 843 kişiden 511.7 milyon TL toplayan Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın topladığı paranın 113.4 milyon lirası ise Aydın'ın Kıbrıs'taki şirketi ile eşi ve yakınlarının hesaplarına aktarıldı.

URUGUAY'DA OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Ümraniye'deki şirket merkezinin boşaltıldığının ortaya çıkması ile hemen herkesin izini sürdüğü Mehmet Aydın'ın Uruguay'da yaşadığı yere ilişkin ayrıntılar, bir yıl önce avukatına verdiği vekâletname ile ortaya çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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