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uşak ta fetö den 25 polis tutuklandı

UŞAK TA FETÖ DEN 25 POLİS TUTUKLANDI

Uşak merkezli FETÖ terör örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında geçen hafta gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 28 emniyet personelinden 25'i tutuklandı.

Tarih : 24 Ocak 2017, 09:22
Puan Ver : Uşak Ta Fetö Den 25 Polis Tutuklandı(8/10)5


Uşak merkezli FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında geçen hafta gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 28 emniyet personelinden 25'i tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik süren operasyonlar kapsamında, geçtiğimiz hafta gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 28 emniyet personeli hakkında karar verildi.



ByLock programını kullanarak aralarında iletişim kurdukları tespit edilen 4 emniyet müdürü, 2 komiser, 6 komiser yardımcısı, 1 başpolis, ve 12 polis "terör örgütüne üye olmak ve yardım etmek" suçlarından tutuklandı. 1 emniyet müdürü ve 1 polis memuru adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 komiser yardımcısının mahkemesi devam ediyor.



 



kaynak:haberler








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