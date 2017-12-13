ÜSKÜDAR-ÜMRANİYE-ÇEKMEKÖY METROSU 15 ARALIK'TA AÇILACAK
İstanbulluların heyecanla beklediği Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosu için güzel haber geldi. Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu 15 Aralık Cuma günü açılacak.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medya hesabı Twitter'dan güzel haberi verdi. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Aralık Cuma günü aaat 15'te vatandaşların hizmetine sunulacak.
16 İSTASYON YER ALIYOR
Üç ilçeden geçecek metro hattında Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Libadiye, Çarşı, Ümraniye, İnkılap Mahallesi, Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, Lise, Dudullu, Toplu Konutlar, Çekmeköy ve Sancaktepe istasyonlarının aralarında yer aldığı 16 istasyon yer alacak.
Kaynak: haberinburada
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