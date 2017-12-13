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Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metrosu 15 Aralık'ta Açılacak
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Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metrosu 15 Aralık'ta Açılacak

ÜSKÜDAR-ÜMRANİYE-ÇEKMEKÖY METROSU 15 ARALIK'TA AÇILACAK

İstanbulluların heyecanla beklediği Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosu için güzel haber geldi. Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu 15 Aralık Cuma günü açılacak.

Tarih : 13 Aralık 2017, 14:10
Puan Ver : Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metrosu 15 Aralık'ta Açılacak(6/10)2

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medya hesabı Twitter'dan güzel haberi verdi. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Aralık Cuma günü aaat 15'te vatandaşların hizmetine sunulacak.

16 İSTASYON YER ALIYOR

Üç ilçeden geçecek metro hattında Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Libadiye, Çarşı, Ümraniye, İnkılap Mahallesi, Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, Lise, Dudullu, Toplu Konutlar, Çekmeköy ve Sancaktepe istasyonlarının aralarında yer aldığı 16 istasyon yer alacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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