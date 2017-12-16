Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosunun birinci etabı olan Üsküdar-Ümraniye metrosunun Erdoğan ve Yıldırım'ın da arasında olduğu ilk yolcuları tren hareket edince sendeledi.

İstanbul'da toplu ulaşımda önemli bir hat olacak Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosunun birinci etabı olan Üsküdar-Ümraniye metrosunun açılış töreni gerçekleşti.

Erdoğan ve Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu ilk yolcular, sürücüsüz tren hareket edince sendeledi.

AÇILIŞ TÖRENİ ÜSKÜDAR MEYDAN'DA YAPILDI

"Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu" olma özelliğini taşıyan Üsküdar-Ümraniye metrosunun açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Üsküdar Meydanı'nda yapıldı.

VATANDAŞLARI SELAMLADI

Alana gelen Erdoğan, araçtan indiğinde yanına gelen bir çocuğu sevdi ve ona hediye verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra protokol ve platformdan vatandaşları selamladı.

TÖREN MEVLÜT UYSAL'IN KONUŞMASIYLA BAŞLADITören İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın konuşmasıyla başladı.

TÖRENE KADİR TOPBAŞ'TA KATILDI

Törene; Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, bazı AK Parti genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları katıldı.

16 İSTASYON, 20 KM UZUNLUK

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosunun uzunluğu 20 kilometre ve 16 istasyonu bulunuyor. Metronun, uzunlukları 128 metreden oluşan 126 vagonunun yolcu kapasitesi bin 622. Saatte tek yönden 65 bin, günde ise ortalama 700 bin yolcu taşınması hedefleniyor.

FREN MESAFESİ KISALACAK

Emisyonunda yıllık 77 bin 246 ton azalma sağlayacak hattaki trenlerin fren gücünden yararlanarak enerji geri dönüşümü elde edilecek. Fren mesafesi kısalacak enerjiden tasarruf sağlanacak.

9 İSTASYON AÇILDI

Metronun birinci etabı olan Üsküdar-Ümraniye bölümü yani sürücüsüz kısmın uzunluğunu ise 10,5 kilometre. Bu bölüm; Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Bulgurlu, Ümraniye, Çarşı ve Yamanevler olmak üzere 9 istasyondan oluşuyor. Ayrıca hat, Üsküdar'dan Marmaray, Marmaray'dan Yenikapı-Hacıosman ve diğer metrolara entegre ediliyor. Bu hattı kullananlar, Üsküdar'da Marmaray, Altunizade ise metrobüs ile yolculuk yapabilecek.

SANCAKTEPE - HAVALİMANI ARASI 71 DAKİKA

Hizmete girecek metroyla Sancaktepe'den Üsküdar'a 27, Ümraniye'ye 15, Kartal'a 62, Yenikapı'ya 39, Taksim'e 47, Hacıosman'a 71, Havalimanı'na 71 ve Olimpiyat Stadı'na 81 dakikada ulaşılabilecek.

İnce işleri tamamlanan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosunun diğer kısımları ise 2018'in Haziran ayında hizmet vermeye başlayacak.

Kaynak: haberinburada