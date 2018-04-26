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Üsküdar Valide Sultan Vapuru Twitter'da Tt Olunca Yüzlerce Kişide Merak Uyandırdı
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Üsküdar Valide Sultan Vapuru Twitter'da TT Olunca Yüzlerce Kişide Merak Uyandırdı

ÜSKÜDAR VALİDE SULTAN VAPURU TWİTTER'DA TT OLUNCA YÜZLERCE KİŞİDE MERAK UYANDIRDI

Üsküdar Valide Sultan Gemisi, bugün Twitter'da trend olunca yüzlerce kişi neden trend olduğunu sorguladı. Gemiyi tanıtmak için bot hesaplarla yapılan reklam olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 26 Nisan 2018, 12:40
Puan Ver : Üsküdar Valide Sultan Vapuru Twitter'da Tt Olunca Yüzlerce Kişide Merak Uyandırdı(10/10)6

İstanbul'da bulunan Valide Sultan adı verilen gemi bu sabah Twitter'da #ÜsküdarValideSultanVapuru etiketi ile trend olunca sebebi herkeste merak uyandırdı. Reklam ajansının bot hesaplar üzerinden gemiyi Twitter'da trend yaptığı ortaya çıktı.

ÜCRETSİZ BOĞAZ TURU İÇİN YAPTIRILMIŞTI

Üsküdar Belediyesi, tüm İstanbulluları ücretsiz Boğaz turuna çıkarmak amacıyla geçen yıl 12 milyon liraya 54 metrelik gezi gemisi yaptırmıştı. Geçen yaz hizmete girmişti.

TWİTTER'DA TREND OLUNCA MERAK KONUSU OLDU

Bu sabah Twitter'da trend olan #ÜsküdarValideSultanVapuru etiketi merak yarattı. Etiketi kullananların neredeyse tamamının paylaşımlarında gemiyle ilgisiz konulardan bahsediliyor. Rastgele kelimelerden oluşmuş anlamsız onlarca tweet de göze çarpıyor.

REKLAM AJANSININ BOT HESAPLAR ARACILIĞIYLA YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Geminin neden trend olduğuna dair tweet'ler artınca bazı kullanıcılar bunun bot hesaplardan kaynaklandığını öne sürdü.

Bir iddiaya göre belediyenin çalıştığı reklam ajansı, bot hesapların otomatik olarak yaptığı seri ve anlamsız paylaşımlar yoluyla bu etiketi trend listesinin en üstüne çıkararak geminin adının duyulmasını sağladı.

Üsküdar Valide Sultan Gemisi, 12 metre genişliğinde ve 3.5 metre yüksekliğe sahip. Saatte 12 deniz mili yani 25 kilometre hızla gidebilen geminin kapalı ve açık olmak üzere iki bölümü bulunuyor. Gemi, açık kısmında 320 ve kapalı kısmında 260 olmak üzere toplamda 580 kişi kapasiteye sahip.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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