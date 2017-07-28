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Üsküdar'a Rakip Çıktı! Bu Kez Dolmabahçe'de Kara İle Deniz Birleşti
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ÜSKÜDAR'A RAKİP ÇIKTI! BU KEZ DOLMABAHÇE'DE KARA İLE DENİZ BİRLEŞTİ


Üsküdar'a Rakip Çıktı! Bu Kez Dolmabahçe'de Kara ile Deniz Birleşti
Tarih : 28 Temmuz 2017, 13:40
Puan Ver : Üsküdar'a Rakip Çıktı! Bu Kez Dolmabahçe'de Kara İle Deniz Birleşti(9/10)5

Her yağmurda kara ve denizin birleştiği Üsküdar'a rakip çıktı. Dolmabahçe dünkü yağmurda Üsküdar'a adeta nazire yaptı. İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağış ve sonrası Dolmabahçe'de kara ile deniz birleşti. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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