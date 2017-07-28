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Üsküdar'da Dolu Yağışı Binaların Dış Cephelerini Deldi

ÜSKÜDAR'DA DOLU YAĞIŞI BİNALARIN DIŞ CEPHELERİNİ DELDİ

İstanbul'u etkisi altına alan dolu yağışından, Üsküdar da nasibini aldı. Evlerin ve araçların camları kırılırken binaların dış cepheleri de delik deşik oldu.

Tarih : 28 Temmuz 2017, 01:10
Puan Ver : Üsküdar'da Dolu Yağışı Binaların Dış Cephelerini Deldi(10/10)6

Üsküdar'da bir anda bastıran dolu yağışı binaları deldi. Binaların çatılarında ve duvarlarında bir çok noktada delikler oluştu. Çok sayıda aracın da camları kırıldı.

İSTANBUL'UN HER YERİNDEN FELAKET HABERİ GELDİ

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış şehri adeta felç etti. Eyüp'te bir fabrikaya yıldırım düşerken, Kurtuluş'ta ise Latin Katolik Kabristanı'nın duvarı yıkıldı. Üsküdar'da da evler delindi ve araba camları paramparça oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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