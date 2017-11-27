Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
Dijital Oyun Cryptokitties İçin Bir Haftada 1,3 Milyon Dolar Harcandı
Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı

Üsküdar'da Okul Servisine Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

ÜSKÜDAR'DA OKUL SERVİSİNE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

İstanbul Üsküdar'da, park halindeki okul servis aracına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda servis aracındaki kadın öldü, servis şoförü de yaralandı.

Tarih : 27 Kasım 2017, 22:50
Puan Ver : Üsküdar'da Okul Servisine Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı(5/10)1

Üsküdar'da, park halindeki okul servis aracına silahlı saldırı düzenlendi.

PARK HALİNDEKİ SERVİS ARACINA SİLAHLI SALDIRI

Olay, Yavuztürk Mahallesi Fildişi Sokak üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Park halindeki 34 LAA 951 plakalı servis aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Saldırıda, servis aracının sürücüsü 51 yaşındaki Mehmet Yılmaztürk'e 2 kurşun, yanındaki Asiye Aykan (40) 'a ise 4 kurşun isabet etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralılardan Mehmet Yılmaztürk'ü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Asiye Aykan'ı ise Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Aykan, hayatını kaybetti. Sürücünün yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Üsküdar  Da  Okul  Servisine  Silahlı  Saldırı  1  Ölü  1  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER