Üsküdar'da, park halindeki okul servis aracına silahlı saldırı düzenlendi.

PARK HALİNDEKİ SERVİS ARACINA SİLAHLI SALDIRI

Olay, Yavuztürk Mahallesi Fildişi Sokak üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Park halindeki 34 LAA 951 plakalı servis aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Saldırıda, servis aracının sürücüsü 51 yaşındaki Mehmet Yılmaztürk'e 2 kurşun, yanındaki Asiye Aykan (40) 'a ise 4 kurşun isabet etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralılardan Mehmet Yılmaztürk'ü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Asiye Aykan'ı ise Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Aykan, hayatını kaybetti. Sürücünün yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Kaynak: haberinburada