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üst düzey monitörlerin artık yeni bir sertifikası var: freesync 2

ÜST DÜZEY MONİTÖRLERİN ARTIK YENİ BİR SERTİFİKASI VAR: FREESYNC 2

Dünyanın en önemli yonga üreticilerinden olan AMD Amerika'da düzenlenen CES fuarında önemli duyurular yapıyor.

Tarih : 09 Ocak 2017, 11:51
Puan Ver : Üst Düzey Monitörlerin Artık Yeni Bir Sertifikası Var: Freesync 2(10/10)8


Dünyanın en önemli yonga üreticilerinden olan AMD Amerika'da düzenlenen CES fuarında önemli duyurular yapıyor. Firma CES 2017 fuarında güncellediği teknolojisi FreeSync 2'yi tanıttı. Bir monitörün üst düzey görüntü kalitesi sunabildiğinin garantisi konumdaki FreeSync 2 hakkındaki detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



AMD'nin geçtiğimiz dönemde Nvidia tarafından geliştirilen GSync'e rakip olarak çıkardığı ve rakibinden üstüm durumda olduğu FreeSnc teknolojisi yenilendi. Özellikle oyunlarda yaşanan kırılması yok eden teknoloji sayende bilgisayarın görüntüyü yenileme hızı ile monitörün görüntüyü yenileme hızı senkronize olarak çalışıyor. bu sayede görüntülerdeki kırılmaların önüne geçiliyor.



Nvidia'nın monitörlere ek 100 dolarlık masraf gerektiren teknolojisinin yanında ek bir masraf gerektirmeyen AMD teknolojisi kısa süre içerisinde pazarda hem daha uygun fiyata hem de daha yaygın olarak kendisine yer edinmişti. Teknolojinin yenilenen versiyonu ile birlikteyse pek çok yeni özellik geliyor. Gecikme süresini en aza indirmek için farklı yöntemlere geçilmişken aynı zamanda HDR içerikler için de özelleştirmeler yapılmış.



Renk Aralığı sRGB'nin İki Katı



sRGB'ye göre 2 kat daha fazla renk aralığı sunan sistem bu sayede inanılmaz bir renk aralığı sunacak. HDR destekli olduğu için siyahların tam siyah parlak renklerin ise tam olarak parlak olacağı monitörler de çok geniş renk aralığı sayesinde HDR teknolojisinin de önüne geçmiş olunabilecek.



Gecikme Süresi Düşürüldü



AMD teknolojisinde gecikme sürelerini en aza indirebilmek için de iş yükünü ekran kartına almış. Normalde gecikmeye neden olan renk aralığının kontrolü, ortam parlaklığı gibi değerlerin kontrolünü artık ekran kartı üstlenecek. bu sayede de gecikme süresi azaltılmış olacak.



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