ÜST KATINDAKİ TADİLAT SESİNE KIZAN KADIN, OTURDUĞU EVİ BENZİN DÖKÜP YAKTI
Bursa'da yalnız yaşayan ve psikolojik tedavi gördüğü belirtilen 41 yaşındaki Hayriye F., binadaki tadilata kızıp, geçirdiği sinir krizi sonucu benzin dökerek evini yaktı.
Bursa'da tek başına yaşayan kadın, oturduğu binanın en üst katından gelen tadilat sesi yüzünden sinir krizi geçirerek evini ateşe verdi.
TADİLAT SESLERİ YÜZÜNDEN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesi Bursalı Tahir Caddesi'ndeki bir apartmanın bodrum kadında oturan ve psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Hayriye F., binanın en üst katındaki tadilat sesleri üzerine sinir krizi geçirdi.
PET ŞİŞEDEKİ BENZİNİ DÖKÜP EVİ ATEŞE VERDİ
Pet şişedeki benzini döküp elbise dolaplarından başlayarak evini ateşe veren Hayriye F.'nin dairesinden çıkan dumanlar üzerine komşuları itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri Hayriye F.'yi de daireden çıkardı.
EŞYALAR KULLANILMAZ HALE GELDİ
Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken Hayriye F.'nin oturduğu dairenin iki odasındaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
HAYRİYE F. TEDAVİ ALTINA ALINDI
Hayriye F. Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken soruşturma başlandı.
Kaynak: haberinburada
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