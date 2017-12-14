Ankara'da hayatını kaybeden halk ozanı Ali Kızıltuğ için Pir Sultan Abdal Cemevi'nde tören düzenlendi. Tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybeden halk ozanı Kızıltuğ için Çankaya'daki Pir Sultan Abdal Cemevi ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, milletvekilleri, sanatçı arkadaşları ve sevenleri katıldı.

"ANKARA ISSIZ KALMAYACAK"

Bakan Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir değerini kaybettiğini belirterek, "Değerler anıldıkça yaşamaya devam eder." dedi. Ali Kızıltuğ'un şiirinde, "Sen yoksun ya öyle ıssız Ankara" dediğini hatırlatan Yılmaz, "Ankara ıssız kalmayacak. Adını andıkça Kızıltuğ yaşayacaktır. Mekanı cennet olsun." şeklinde konuştu.

PİR SULTAN ABDAL'IN DİZELERİYLE UĞURLANDI

Cenaze erkanında halk ozanları, Pir Sultan Abdal'ın "İnsan-ı kamilden ayırma bizi" dizelerini okudu. Ali Kızıltuğ'un cenazesi, cemevi önünde edilen duaların ardından defnedilmek üzere memleketi Sivas'a uğurlandı.

MERAL AKŞENER DE ORADAYDI

Törene Kızıltuğ'un ailesi ve yakınları ile birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da katıldı.

Kaynak: haberinburada