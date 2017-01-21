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usta oyuncu ayberk atilla hayatını kaybetti

USTA OYUNCU AYBERK ATİLLA HAYATINI KAYBETTİ

Mesane kanseri nedeniyle hastanede tedavi gören Ayberk Atilla, bu sabah hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu 71 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Tarih : 21 Ocak 2017, 20:57
Puan Ver : Usta Oyuncu Ayberk Atilla Hayatını Kaybetti(8/10)5


Geçtiğimiz günlerde Mesane kanserine yakalanan ve tedavisine başlanan usta oyuncu Ayberk Atilla, 71 yaşında hayata veda etti.



'BU YAŞTAN SONRA SU ÇİÇEĞİ ÇIKARTACAK HALİMİZ YOK'



Atilla, son olarak dün akşam final yapan Kiralık Aşk dizisinde Sadri Usta, Seksenler dizisinde ise Mehmet olarak rol alıyordu.



Usta oyuncu hastalık sonrası, "Moralimi bozmuyorum. Bu yaştan sonra su çiçeği çıkartacak halimiz yok." açıklamasını yapmıştı.



"ÇOK ÜZGÜNÜZ.








Etiketler: Usta  Oyuncu  Ayberk  Atilla  Hayatını  Kaybetti    haber

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