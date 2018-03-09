USTA OYUNCU ERCAN YAZGAN'DAN ACI HABER GELDİ
Geçtiğimiz günlerde felç geçirerek hastaneye kaldırılan usta oyuncu Ercan Yazgan'dan üzücü haber geldi.
Usta oyuncu tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.
Kaynak: haberinburada
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