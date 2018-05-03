USTA OYUNCU FERDİ MERTER YOĞUN BAKIMA ALINDI
Şubat ayında evinde düşerek kalçasını kıran ve ameliyat olan usta oyuncu Ferdi Merter yoğun bakıma alındı. Usta oyuncunun kızı Almula Merter'in babasına yazdığı duygusal mesaj ise herkesi duygulandırdı.
Geçtiğimiz Şubat ayında düşme sonucu kalçasını kıran Ferdi Merter, tedavi sürecinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören usta oyuncu kızı Almula Merter, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla oyuncunun sevenlere büyük üzüntü yaşattı.
"NE OLUR TOPARLA KENDİNİ"
Almula Merter açıklamasında: "Canım babacım, paşam, kahramanım, aşkım, varoluşum, atam nolur toparla kendini. Ben senin sesini duymadan, nefesini desteğini gücünü hissetmeden varolamam ki...
Torunların seni görmek için doğumgününü bekliyor. Pasaportları çıkmış olacak ve sana sürpriz yapacaklar. Kızım dedeme söyleme dedi, lütfen sırrımızı sakla olur mu?"
"ŞİMDİDEN KAHRAMANISIN"
"Çok heyecanlı büyük dede için. Şimdiden onun kahramanısın, tıpkı benim her anımda olduğun gibi. Daha çok danslar yapacağız beraber, kızım büyük heyecanla vals yapmayı bekliyor seninle.
Ne olur babacım sen çok güçlüsün. Seni çok seviyorum. Tanrım ne olur yıllardır beklediğim büyük aile mutluluğunu yaşamamıza izin ver. Lütfen tanrım lütfen..." dedi.
Kaynak: haberinburada
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