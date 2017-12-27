USTA OYUNCUNUN SON HALİ SEVENLERİNİ KORKUTTU
11 ay gibi bir sürede 30 kilo vererek dikkatleri üzerine çeken Uğur Yücel'in aşırı zayıf hali sevenlerini endişelendirdi.
Geride bıraktığımız yıl uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Uğur Yücel, yeni dizisindeki rolü için 11 ay gibi bir sürede 30 kilo vermiş ve dikkatleri üzerine çekmişti.
EKMEĞİ HAYATINDAN ÇIKARDI
Dizisi her ne kadar uzun soluklu olmasa da akıllarda Yücel'in verdiği kilolar kalmıştı. Pek çok ünlü isim gibi bıçak altına yatmadan bu kiloları verdiği söylenen Yücel'in zayıflamak için ekmeği hayatından çıkardığı, protein ve sebze ağırlıklı beslendiği, sabah-akşam aksatmadan yürüyüş yaptığı ve alkolü minimuma indirdiği şeklinde haberler yapılmıştı.
VERDİĞİ KİLOLAR DİKKAT ÇEKTİ
Bu süre zarfında hızlı bir şekilde zayıflamayı sürdüren Uğur Yücel geride bıraktığımız akşam 2008 yılında yayınlanmaya başlayan Canım Ailem dizisinden oyuncu arkadaşlarıyla buluştu. Kendilerine yapımcı Erol Avcı'nın da eşlik ettiği gecede Yücel'in dışında Funda Eryiğit, Şebnem Bozoklu, Ezgi Mola ve Ozan Güven isimleri vardı. Sosyal medya hesabından gecenin bu fotoğrafını yoruma kapalı bir şekilde paylaşan Funda Eryiğit; "10 yıl geçmiş, hep mi güzel muhabbet" notunu düşerken Uğur Yücel'in zayıflığı dikkat çekti.
SON HALİNİ GÖRENLER ŞAŞIRDI
Fazla kilolarını doğal yollardan verdiği yazılıp çizilen usta ismin son görüntüsü, ünlü isimlerin ameliyat olduktan sonraki görüntülerine benziyordu. Yücel'in aşırı zayıflamış hali sevenlerini endişelendirdi ve korkuttu.
İşte Uğur Yücel'in son hali;
Kaynak: haberinburada
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