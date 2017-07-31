USTALIK BELGESİYLE İŞ YERİ AÇANA 50 BİN TL HİBE
Sanayinin 'ara eleman' açığı çözülüyor. Ustalık belgesiyle iş yeri açana 50 bin TL hibe, 100 bin TL faizsiz kredi verilecek. Meslek lisesi mezunları 'tekniker' unvanı alacak.
Hükümet, sanayinin 'ara eleman' açığını teknisyenle çözecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, sanayiyle işbirliği meyvelerini verdi. Meslek Liseleri'ne destek kapsamında, çıraklık eğitimini tamamlayan her öğrenci 'Ustalık Belgesi' alacak. Ustalık belgesiyle kendi işyerini açan teşvikten yararlanacak. Meslek lisesi mezunlarına 'tekniker' unvanı verilecek.
İSTİHDAM GARANTİLİ LİSE
Hükümetin, 2023 istihdam hedefleri kapsamında mesleki teknik eğitim desteklenecek. Mesleki teknik liselerin niteliklerini artırarak sanayinin 'Teknik' eleman sorununu çözmeyi hedefleyen Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki teknik eğitimin önünü açtı. Mesleki Teknik Liselerin sayısı yaklaşık 2 katı artarak 3 bin 266'ya çıkarken, öğrenci sayısı 1 milyon 750 bine yükseldi. Büyük ölçekli firmalara, kendi bünyelerinde özel meslek lisesi açarak kendi nitelikli personelini yetiştirme imkânı getirildi.
İSTEYEN İŞİNİN PATRONU OLACAK
Devlet meslek liselerinde ise çıraklık eğitimi zorunlu olacak. Çıraklık eğitimini tamamlayan öğrencinin ustalık belgesiyle mezun olmasının da önü açıldı. MEB ve KOSGEB arasında yapılan protokol ile de ustalık belgesiyle mezun olan öğrenci, kendi işyerini açmak isterse 50 bin TL hibe, 100 bin TL de faizsiz kredi desteği alacak.
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, geçtiğimiz gün bu konu hakkında, "Çıraklık eğitimini bitirenlere ustalık belgesi ve işyeri açma belgesi vereceğiz. Finans desteği isterse onu da sağlayacağız. Meslek lisesi mezunlarına teknisyen belgesi vereceğiz" dedi. Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tarlasına Getirdiği Suyun Musluğu Çalınınca Böyle Bir Çözüm Buldu
- Ege'de Deprem! Bodrum Ve Çevresi Bu Kez 4.4'le Sallandı
- Maçka Parkı'nda Güvenlikçinin Kıyafetine Karıştığı Kadın Konuştu: Şikayetçiyim
- Kapıkule'de Tatilci Trafiği Aldı Başını Gitti
- 11 Yaşındaki Kur'an Kursu Öğrencisini Taciz Eden İmam Tutuklandı
EKONOMİ HABERLERİ
- Yabancı Perakende Markaları Rekabet Edemediği İçin Türkiye'den Çıkıyor
- Fed'in Faiz Kararı Sonrası Dolar Güne Düşüşle Başladı
- Alarko Holding Son Anda Vazgeçti, Havaray İhalesi İptal!
- Fatih Terim'in Galatasaray'a Gelme İhtimali Hisseleri Uçurdu
- Tost Makinesi Bozulunca Servet Kazandı! Günde 500 Tane Satıyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kuzey Kore'yi Durduramayan Abd'den Çin'e: Konuşma Zamanı Sona Erdi, Harekete Geç!
- Suudi Arabistan: Kabe'ye Uluslararası Statü İstemek Bir Savaş İlanıdır
- Katar Krizinde 4 Arap Ülkesinden Bir Geri Adım Daha!
- Rusya'dan Abd'ye Yaptırım Tepkisi: Bu Şekilde Devam Ederse Karşılık Veririz
- Abd'de Hristiyan Kadın, İslam'ı Araştırıp Müslüman Olmayı Seçti
Bu Haberle İlgili Yorumlar