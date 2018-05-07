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Üstsüz Kadınlar Cinsel Tacizi Protesto Etmek İçin Sokaklarda
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Üstsüz kadınlar cinsel tacizi protesto etmek için sokaklarda

ÜSTSÜZ KADINLAR CİNSEL TACİZİ PROTESTO ETMEK İÇİN SOKAKLARDA

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de kadınlara yönelik cinsel tacizi protesto etmek amacıyla üstsüz kadınların da katılımıyla yıllık sürtük yürüyüşü düzenlendi

Tarih : 07 Mayıs 2018, 10:10
Puan Ver : Üstsüz Kadınlar Cinsel Tacizi Protesto Etmek İçin Sokaklarda(7/10)3

Kadınlar, cinsel şiddet ve tacizi protesto etmek için İsrail'in başkenti Tel Aviv'de geleneksel "sürtük yürüyüşü"nü gerçekleştirdi.

CİNSEL ŞİDDET PROTESTO ETTİLER

Eylemciler kadın hakları konusunda farkındalık yaratmak istedikleri söylerken, binlerce kadın yıllık sürtük yürüyüşünde cinsel şiddeti protesto edip Tel Aviv sokaklarında dayanışma içinde yürüdü.

KİMİLERİ ÜSTSÜZ KATILDI

Gösteri sırasında bazı kadınlar üstsüzken, diğerleri sütyen ya da bikini ile yürüyüşe katıldı.

DÜNYAYA YAYILDI

Bir polis memuru, üniversite öğrencisi kadınlara "sürtük" gibi giyinerek cinsel tacizden kaçınabileceklerini önerdikten sonra, Kanada'nın Toronto şehrinde başlayan sürtük yürüyüşleri dünyanın dört bir yanındaki şehirlere yayıldı.

"TANGA TECAVÜZ DAVETİ DEĞİLDİR"

Yürüyüşte, "Suç değil", "Sevişin, tecavüz etmeyin" ve "Bir tanga tecavüz daveti değildir" sloganlarıyla imza attı. Kadınlar bedenlerine "sürtük" ve "hayır" gibi kelimeler yazdı.

"KIYAFETLER İLE CİNSEL SALDIRI ARASINDA BAĞLANTI YOK"

Etkinlik organizatörü Bracha Barad, "Sürtük kelimesi sadece kadınları küçük düşürmeyi amaçlayan bir kelime değil, toplum ve sisteme tecavüz için bir gerekçe olarak hizmet ediyor" dedi ve şunları ekledi: "Mağdurun kıyafeti ya da cinsel geçmişi ile yaşadığı saldırı arasında bir bağlantı yok. Hukuk ve icra makamları tecavüzcülere muafiyet vermeyi çabuklaştırıyor."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Üstsüz  Kadınlar  Cinsel  Tacizi  Protesto  Etmek  İçin  Sokaklarda    haber

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