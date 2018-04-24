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UTANMAZ TEYZE! 21 YAŞINDAKİ YEĞENİNİN BANDIRMA'DA YAŞAYAN KOCASINA KAÇTI


Utanmaz Teyze! 21 Yaşındaki Yeğeninin Bandırma'da Yaşayan Kocasına Kaçtı
Tarih : 24 Nisan 2018, 08:40
Puan Ver : Utanmaz Teyze! 21 Yaşındaki Yeğeninin Bandırma'da Yaşayan Kocasına Kaçtı(10/10)6

Adana'da yaşayan Sevgi S. (21), bir yıl önce bir yemek şirketinde şoför olarak çalışan Emrah S. (27) ile evlendi. Balıkesir'in Bandırma ilçesine gelin giden Sevgi S., bir süre önce eşiyle tartışıp Adana'ya döndü. Ancak bu arada "Anne yarısı" olarak bilinen teyzesinden hiç ummadığı bir darbe geldi. Başından iki evlilik geçen 2 çocuk annesi Gülsüm Ç. (27), yeğeninin eşiyle kaçtı. Sosyal medyada eşiyle teyzesinin birlikte fotoğrafını gören Sevgi S. şoke oldu. Teyzesini ve eşini arayan genç kadın, "Biz mutluyuz. Sen kendine yan" cevabını alınca yıkıldı.

"ONLARI SÜRÜNDÜRECEĞİM"

Sabah'ın haberine göre, son dönemde eşinin tuhaf hareketlerine tanık olduğunu söyleyen Sevgi S., "Ben Adana'ya geldikten sonra teyzem harekete geçmiş ve kocama kaçmış. Bu nasıl bir teyze? Teyzem bir de utanmadan bana , 'Biz birimizi seviyoruz' diyor. Ama kesinlikle boşanmayacağım. Onları süründüreceğim" dedi.

"YAPTIĞI UTANÇ VERİCİ"

Anne ise, "Kardeşim evlilik vaadiyle birkaç kişiyi dolandırdı. En son kızımın kocasını elinden aldı. Yaptığı utanç verici" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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