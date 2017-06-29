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uyku apnesine aparatlı çözüm

UYKU APNESİNE APARATLI ÇÖZÜM

Boğaziçi Üniversitesi'nde görevli 3 Türk bilim insanı tarafından geliştirilen ağız içi aparatı, horlamanın şiddetini azalttığı gibi uyku konforunu da artırıyor

Tarih : 29 Haziran 2017, 09:24
Puan Ver : Uyku Apnesine Aparatlı Çözüm(8/10)10


Boğaziçi Üniversitesi'nde görevli 3 bilim insanı, uyku apnesi rahatsızlığı için etkili ve kullanımı rahat yeni bir çözüm geliştirdi. Her 10 erkekten 4'ünde görülen hastalıkta kullanılacak ağız içi aparat, uyku konforundan ödün vermeden kullanılabiliyor ve horlamanın şiddetini de azaltıyor.



BİYOUYUMLU MALZEMEDEN

Dünyada büyük kitleleri etkileyen ve tedavi edilmediğinde kanser, diyabet ve kalp rahatsızlıklarına yol açan yaygın sağlık problemi uyku apnesi sendromunun tedavisi Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden geldi. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü'nde görevli Türk bilim insanları Yrd. Doç. Dr. Özgür Kocatürk, Doç. Dr. Albert Güveniş ve doktora öğrencisi Sefa Zülfikar'ın geliştirdiği ağız içi aparatı sayesinde hastalık artık kolayca tedavi edebilecek.

Dünyada başka bir örneği olmayan, uyku konforundan ödün vermeden kullanılabilen ürün, horlamaların şiddetini de büyük oranda azaltıyor.

Uyku sırasında, ağız iç bölgesindeki kasların gevşemesi sonucunda, yer çekiminin de etkisiyle dilin ve çenenin çökerek havayolunu tıkamasıyla yaşanan uyku apnesinin nedenleri arasında üst solunum yollarında belirgin anatomik darlıklar, fazla kilolu olmak, büyük bademciklere ve geniz etine sahip olmak gibi nedenler yer alıyor. Sadece yetişkinlerde değil, çocuklarda da görülebilen uyku apnesi için geliştirilen aparat, tamamen biyouyumlu malzemelerden üretilecek. Klinik çalışmalarda alınan olumlu sonuçlarla, hafif ve orta şiddette uyku apnesi tedavisinde yeni ve etkili bir tedavi yöntemi olarak kullanılacak.

Aparatın dünyadaki tüm hastaların kullanımına sunulabilmesi için gereken tüm çalışmalar devam ediyor.



 



kaynak:sabah








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