UYKU HAPLARI 1 PAKET SİGARA KADAR TEHLİKELİ
İngiliz Daily Mail’de yer alan habere göre, yapılan araştırmalar uyku haplarının günde bir paket sigara içmek kadar tehlikeli olduğunu ortaya koydu.
İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre, yapılan araştırmalar uyku haplarının günde bir paket sigara içmek kadar tehlikeli olduğunu ortaya koydu. Bu hapların kanser, inme ve hatta kalp krizi ile bağlantılı olduğu açıklandı. Arizona Devlet Üniversitesi'nden Uyku Araştırmacısı Shawn Youngstedt, iyi bir uyku isteyenlere egzersiz yapmalarını öneriyor. Youngstedt "Uyku hapları son derece tehlikeli, günde 1 paket sigara içmek kadar kötüler. Yaşlılarda enfeksiyonlara, demansa neden olmalarının yanı sıra birkaç hafta sonra etkinliklerini de kaybediyorlar" dedi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar