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uyku hapları 1 paket sigara kadar tehlikeli

UYKU HAPLARI 1 PAKET SİGARA KADAR TEHLİKELİ

İngiliz Daily Mail’de yer alan habere göre, yapılan araştırmalar uyku haplarının günde bir paket sigara içmek kadar tehlikeli olduğunu ortaya koydu.

Tarih : 03 Haziran 2017, 14:54
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İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre, yapılan araştırmalar uyku haplarının günde bir paket sigara içmek kadar tehlikeli olduğunu ortaya koydu. Bu hapların kanser, inme ve hatta kalp krizi ile bağlantılı olduğu açıklandı. Arizona Devlet Üniversitesi'nden Uyku Araştırmacısı Shawn Youngstedt, iyi bir uyku isteyenlere egzersiz yapmalarını öneriyor. Youngstedt "Uyku hapları son derece tehlikeli, günde 1 paket sigara içmek kadar kötüler. Yaşlılarda enfeksiyonlara, demansa neden olmalarının yanı sıra birkaç hafta sonra etkinliklerini de kaybediyorlar" dedi.











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