Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir aylık evli gelin uykudaki kocasını silahla yaraladıktan sonra intihar etti



Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir aylık evli gelin uykudaki kocasını silahla ağır yaraladıktan sonra intihar etti.



Edinilen bilgiye göre olay, Suşehri ilçesine bağlı Şarköy'de meydana geldi.



Hatice İşçi (20) bir ay önce kaçarak evlendiği kocası Rahmi İşçi'yi (35) uykusundayken silahla yaraladı, ardından aynı silahla kendi kafasına ateş etti. Rahmi İşçi ağır yaralanırken, Hatice İşçi ise olay yerinde hayatını kaybetti. İşçi, Suşehri Devlet Hastanesi'ne yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. İşçi'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.







kaynak:milliyet