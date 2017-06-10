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uykudan önce birkaç tane badem yerseniz...

UYKUDAN ÖNCE BİRKAÇ TANE BADEM YERSENİZ...

Beslenme uzmanı Jessica Sepel, mükemmel uyku için en iyi beslenme ipuçlarını paylaştı

Tarih : 10 Haziran 2017, 12:10
Puan Ver : Uykudan Önce Birkaç Tane Badem Yerseniz...(9/10)9


Avustralyalı beslenme uzmanlarının araştırmasına göre; deliksiz bir uyku çekmek için öğleden sonra kafeinli içecekler içmeyi kesmek gerekiyor.



Daily Mail'de yer alan habere göre; Beslenme uzmanı Jessica Sepel, mükemmel uyku için en iyi beslenme ipuçlarını paylaştı.



Öğleden sonra kafeinden uzak kalmak gerektiğine dikkat çeken Sepel, ayrıca insanların yatmadan önce protein açısından zengin olan badem yemesini tavsiye ediyor.



Düzenli bir uyku için iyi bir yastık ve yüksek kaliteli, rahat bir yatağa da gerek olduğunu vurgulayan Sepel, iyi bir gece uykusu için bunların önemli olduğunu söyledi.



Öğleden sonra içilen çay ve kahvede kafein olduğunu belirten Sepel, kafeinin kan dolaşımında 8 saate kadar kalabildiğini ve bunun da uyku kalitesini etkileyebildiğini ifade etti.Ayrıca alkol de uykuyu etkilediğinden uzak durulması gereken ürünler arasında... Uykuyu mahveden başka bir hata da akşam yemeğinden sonra tüketilen şekerli tatlılar. Protein ağırlıklı akşam yemeğinin (balık, tavuk, mercimek, yumurta) ardından, yatmadan önce de birkaç tane badem tüketmek öneriliyor.



 



kaynak:sabah








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