UYUM PAKETİNDE SÜRPRİZ MADDE! ERDOĞAN'IN BİR ENGELİ DAHA KALKIYOR
Mini uyum paketindeki sürpriz maddeyle milletvekili olamayan genel başkanlar da Meclis'te partilerinin grup başkanı olabilecek.
Meclis'e sunulan mini uyum paketi ile milletvekili olamayan genel başkanlar da Meclis'te partilerinin grup başkanı olabilecek. Erdoğan, anayasa referandumun kabul edilmesinin ardından partisinin Genel Başkanı olmuştu ancak grup başkanı olamamıştı. Yeni uyum paketiyle bu engel de ortadan kalkmış olacak.
BİR ENGEL DAHA KALKIYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, anayasa referandumun ardından genel başkanlık koltuğuna oturmasına rağmen, milletvekili sıfatı taşımadığı için AK Parti'nin Meclis Grup Başkanlığı görevini üstlenememesine yönelik engel kaldırılıyor.
MİNİ PAKETTE SÜRPRİZ MADDE
Edinilen bilgilere göre, AK Parti ve MHP'nin ortak mutabakatıyla hazırlanan, yürütme ve yürürlük hükümleri ile 10 maddeden oluşacak mini uyum paketi, 24 Haziran seçimlerini ilgilendiren zorunlu düzenlemeleri içeriyor. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Mini uyum paketinin en sürpriz maddesinin ise milletvekili olmayan siyasi parti genel başkanlarının partisinin Meclis grubuna başkanlık edemeyeceğine yönelik değişiklik olacağı öğrenildi. Mevcut mevzuattaki bu hüküm nedeniyle Erdoğan, Genel Başkan olmasına rağmen, AK Parti Meclis grubunun başkanlığını Başbakan Binali Yıldırım yürütüyor.
Kaynak: haberinburada
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