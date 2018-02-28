Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

Uyurgezer çocuk bahçede donarak öldü

UYURGEZER ÇOCUK BAHÇEDE DONARAK ÖLDÜ

Rusya'da 4 yaşındaki uyurgezer çocuk, uyuduğu sırada gece yarısı yaşadığı köyün dışına çıkıp eski yirmi derecede donarak öldü.

Tarih : 28 Şubat 2018, 19:30
Puan Ver : Uyurgezer Çocuk Bahçede Donarak Öldü(6/10)2

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde, sabah saat altı sularında uyanan 27 yaşındaki anne, oğlunun yatağında olmadığı ve kapının açık olduğunu görünce onu aramak için dışarı çıktı.

PİJAMALARI İLE DONMUŞ HALDE BULUNDU

Maria isimli kadın, ayak izlerinden oğlunu gittiği yere ulaşınca, çocuğu üzerinde sadece pijamalarıyla donmuş halde buldu. Bogdan isimli çocuğun daha önce de uyku halindeyken komşularının evlerine girdiği belirtildi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Uyurgezer  Çocuk  Bahçede  Donarak  Öldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER