UYURGEZER ÇOCUK BAHÇEDE DONARAK ÖLDÜ
Rusya'da 4 yaşındaki uyurgezer çocuk, uyuduğu sırada gece yarısı yaşadığı köyün dışına çıkıp eski yirmi derecede donarak öldü.
Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde, sabah saat altı sularında uyanan 27 yaşındaki anne, oğlunun yatağında olmadığı ve kapının açık olduğunu görünce onu aramak için dışarı çıktı.
PİJAMALARI İLE DONMUŞ HALDE BULUNDU
Maria isimli kadın, ayak izlerinden oğlunu gittiği yere ulaşınca, çocuğu üzerinde sadece pijamalarıyla donmuş halde buldu. Bogdan isimli çocuğun daha önce de uyku halindeyken komşularının evlerine girdiği belirtildi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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