Mardin'in Yeşilli ilçesinde, eve zorla giren kişiler tarafından yorgana sarılarak kaçırılan 16 yaşındaki kız, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunarak ailesine teslim edildi.

KAPIYI KIRIP UYUYAN KIZI YORGANA SARARAK KAÇIRDILAR

Yeşilli ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan D.M., 13 gün önce evde uyurken, kapıyı kırıp içeri girerek kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından, yorgana sarılarak kaçırıldı.

POLİS 2 KİŞİYİ YAKALADI

Ailesinin ihbarı üzerine harekete geçen Mardin polisi, olayla ilgili şüpheli B.S.'yi gözaltına almış, daha sonra Mardin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen B.S. tutuklanmıştı. Olayın bir diğer şüphelisi olan İ.S. hakkında ise aynı mahkeme tarafından yakalama kararı çıkartılmıştı.

KAÇIRILAN KIZ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Polisin titiz çalışması sonucu D.M.'nin izine Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde ulaşıldı. Belirlenen adrese yapılan operasyonla kurtarılan D.M., ailesine teslim edildi. Olayın firari şüphelisi İ.S.'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kaynak: haberinburada