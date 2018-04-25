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Uyuşturucu arayan polis suikast silahı buldu

UYUŞTURUCU ARAYAN POLİS SUİKAST SİLAHI BULDU

İstanbul polisi 40 ayrı noktaya eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Bir evde uyuşturucunun yanı sıra suikast silahı olarak bilinen Glock marka tabanca ele geçirildi.

Tarih : 25 Nisan 2018, 09:40
Puan Ver : Uyuşturucu Arayan Polis Suikast Silahı Buldu(8/10)4

İstanbul Narkotik polisi, aralarında Bahçelievler ve Fatih'in bulunduğu bir çok ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ve suikast silahı olarak bilinen Glock marka tabanca ele geçirildi.

40 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik 40 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Özel Harekat Timleri ve polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Narkotik Polisinin girdiği adreslerden biri de Fatih ilçesi Cibali Mahallesi'ndeki Araplar Sokaktı. 3 katlı binanın çatı katına giren polis ekipleri evde yaptıkları aramalarda suikast silahı olarak bilinen Glock marka tabanca, tabancaya ait fişekler ve bir adet pompalı tüfek ele geçirdi. Evde bulunan bir kişi gözaltına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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