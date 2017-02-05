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uyuşturucu bağımlısı babasının cesedini buldu

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI BABASININ CESEDİNİ BULDU

Uyuşturucu bağımlısı babasının cesedini bulduBURSA'da 25 yaşındaki Giray Orhan iş dönüşü geldiği evinde uyuşturucu bağımlısı babası 54 yaşındaki Mustafa Orhan'ın cesedini buldu.

Tarih : 05 Şubat 2017, 11:09
Puan Ver : Uyuşturucu Bağımlısı Babasının Cesedini Buldu(9/10)11


BURSA'da 25 yaşındaki Giray Orhan iş dönüşü geldiği evinde uyuşturucu bağımlısı babası 54 yaşındaki Mustafa Orhan'ın cesedini buldu.



Merkez Osmangazi ilçesi Hamzabey Mahallesi 17'nci Gül Sokak'ta oturan Giray Orhan, saat 03.00 sıralarında iş dönüşü geldiği evinde 54 yaşındaki babası Mustafa Orhan'ı yerde hareketsiz halde ve ağzından burnundan kan gelmiş halde görünce durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Mustafa Orhan'ın bonzai olarak bsilinen sentetik uyuşturucu kullanımı sonucu öldüğünü belirledi.








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