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Uyuşturucu çetesi askerimize ateş açtı: 3 yaralı

UYUŞTURUCU ÇETESİ ASKERİMİZE ATEŞ AÇTI: 3 YARALI

Şanlıurfa Suruç'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda çıkan çatışmada, üç asker yaralandı.

Tarih : 11 Nisan 2018, 20:30
Puan Ver : Uyuşturucu Çetesi Askerimize Ateş Açtı: 3 Yaralı(7/10)3

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda çıkan çatışmada, üç askerle bir şüpheli yaralandı.

UYUŞTURUCU SATICILARI "TESLİM OL" ÇAĞRISINA ATEŞLE KARŞILIK VERDİ

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Harmanalan Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda askerlerin "teslim ol" çağrısında bulundukları şüpheliler, çağrılara uymayarak askerlerle çatıştı.

ÇATIŞMADA 3 ASKER YARALANDI

Çatışmada, üç asker yaralandı, şüphelilerden Resul E. (36) ağır yaralı olarak yakalandı. Yaralı askerler ile şüpheli Resul E, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

OTOMOBİLLE KAÇAN UYUŞTURUCU TACİRLERİ POLİS KOVALAMACASINDA YAKALANDI

Çatışma sırasında iki ayrı araçla olay yerinden kaçan beş şüpheli, jandarma ve polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Sadık, Fethi, Ahmet, Hasan ve Yusuf E. işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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