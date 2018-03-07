Meksika'nın Jalisco eyaletinde terk edilmiş bir kamyonette uyuşturucu çeteleri tarafından öldürülüp parçalanmış 8 ceset bulundu.

Meksika'nın Jalisco eyaletinde terk edilmiş bir kamyonette 8 ceset bulundu. Cesetlerin yanında el yazısıyla yazılmış işaretler bırakıldığı ve bu işaretlerin uyuşturucu çeteleri tarafından tehdit mesajı olarak kullanıldığı bildirildi.

KİMLİK TESPİT ÇALIŞMASI YAPILDI

Bir eyalet yetkilisi, Guadalajara kentinde kamyonette bulunan parçalanmış cesetlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

CESETLERİN YANINA İŞARETLER BIRAKILDI

Yerel medyada yer alan haberlerde, araçtaki cesetlerin yanına el yazısıyla yapılmış bir işaret bırakıldığı, bu tür işaretlerin genellikle uyuşturucu çeteleri tarafından tehdit mesajı için kullanıldığı ifade edildi.

Jalisco'da, Meksika'nın en güçlü uyuşturucu kartellerinden biri olarak kabul edilen "Jalisco Yeni Nesil" isimli kartelin hakim olduğu biliniyor.

Kaynak: haberinburada