UYUŞTURUCU ETKİSİNDEKİ GENÇ, KENDİSİNİ 'ALKOLDEN SONRA MANTI YEDİM' DİYE SAVUNDU
Bolu'da, uyuşturucu kullandıktan sonra yerde hareketsiz bulunan genç, "Alkol aldıktan sonra mantı yedim, bir şeyim yok" diye konuştu.
Bolu'da, uyuşturucu kullandıktan sonra vatandaşlar tarafından yerde hareketsiz bulunan genç, "alkol aldıktan sonra mantı yedim. O yüzden midem bulandı, bir şeyim yok" diyerek kendisini savundu. Kanayan kafasını ise gazetecilerin uyarısı üzerine farketti.
YERDE HAREKETSİZ YATIYORDU
Bolu merkeze bağlı Örencik Köyü yolu üzerindeki park halindeki bir otomobilin yanında hareketsiz yatan bir şahıs olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yerde hareketsiz yatan Tevfik Eray C.'yi, yattığı yerden kaldırdılar. Ayakta durmakta zorlanan ve kendisinde olmayan Eray C.'ye, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri su vererek kendisine gelmesini beklediler.
KAFASINDAN KANLAR AKIYORDU
Kafasından kanlar akan Eray C., sağlık ve polis ekiplerinin tüm çabalarına rağmen hastaneye gitmeyi reddetti. Uyuşturucu kullanan gencin bir sorununun olmadığını söylemesi üzerine 112 Sağlık ekipleri olay yerinden ayrıldı.
"UYUŞTURUCU KULLANMADIM, MANTI YEDİM"
Eray C., kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'uyuşturucu mu kullandın?' sorusuna, "Uyuşturucu kullanmadım. Alkol kullandım. Sonra üzerine mantı yedim. O yüzden midem bulandı. Ondan dolayı böyleyim" şeklinde cevap verdi.
GAZETECİLER UYARDI
Kafasının kanadığını fark etmeyen genç, gazetecilerin uyarması üzerine önce kafasının kanamadığını söyledi. Daha sonra otomobilin aynasına bakan genç, 'evet, dün yarıldı. Dükkanda vurdum' dedi. Kullandığı uyuşturucunun etkisinden uzun süre çıkamayan Eray C., olay yerine gelen ailesine teslim edildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Sözün Bittiği Yer! Çocuklarını Dama Çıkaran Anne, Cesedi İzletti
- Mavi Marmara Artık Kamyon Taşıyacak! İşte Yeni İsmi
- Diyanet Harekete Geçti Ama Şuursuz Sözlerin Ardı Arkası Kesilmiyor: Tek Kadınla Doyan Erkek Sapıktır
- Gsm Şirketinin Genel Müdür Yardımcısı Silahlı Saldırıya Uğradı
- Ajan Krizi Büyüyor! 4 Ülke Birleşti, Rusya'yı Topa Tuttu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar